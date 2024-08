Estação da Luz da CPTM terá visita guiada neste fim de semana

Neste fim de semana (17 e 18 de agosto), o edifício histórico da Estação da Luz da CPTM terá visitas gratuitas com o Núcleo Educativo do Museu da Língua Portuguesa. A ação integra a programação da Jornada do Patrimônio, que neste ano tem como tema “Patrimônio & Sustentabilidade”.

As visitas serão realizadas das 11h às 12h, em grupos de até 20 pessoas, e têm como tema “Entre Rios e Trilhos: presenças indígenas no Guaré e na região da Luz”. Durante o passeio, o Núcleo Educativo do Museu contará o que eram os Campos do Guaré e sobre os povos indígenas que viviam na região. Depois, o grupo circula por dentro do edifício histórico da Estação da Luz, por espaços que normalmente são acessados apenas por funcionários do Museu – incluindo a ala Oeste, que tem arquitetura original de 1901.

Para participar não é necessário fazer agendamento prévio e os grupos são formados por ordem de chegada próximo a bilheteria do museu, no térreo, no portão A.

Serviço

Visita guiada na Estação da Luz

Local: Estação da Luz, que atende as Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e Expresso Aeroporto da CPTM

Data: Sábado e Domingo, 17 e 18 de agosto

Horário: 11h às 12h