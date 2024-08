Estação Brás da CPTM recebe ação ‘Diabetes no Alvo’ nesta sexta-feira (30)

Quem passar pela Estação Brás da CPTM nesta sexta-feira (30/08) terá a oportunidade de participar da ação ‘Diabetes no Alvo’, parceria em conjunto com a ADJ Brasil Diabetes. A atividade será das 09h às 19h e tem como objetivo a prevenção e o monitoramento do diabetes.

Serão oferecidos 700 testes de glicemia, avaliação de riscos de diabetes, orientação com profissionais de saúde, além de medição de peso, altura e circunferência da cintura.

Esta iniciativa é uma oportunidade para os passageiros cuidarem da saúde de forma prática e acessível, sem a necessidade de estar em jejum.

Serviço

Diabetes no Alvo

Local: Estação Brás da CPTM, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira

Data: sexta-feira, 30 de agosto

Horário: das 9h às 19h