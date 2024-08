Estação Brás da CPTM recebe ação de saúde nesta quinta-feira (15)

Nesta quinta-feira (15), quem passar pela estação Brás da CPTM terá a oportunidade de realizar testes gratuitos de HIV por meio de punção digital das 09h30 às 13h30.

O evento, uma parceria com a Coordenação do Programa Estadual IST/Aids, tem como objetivo o diagnóstico precoce de pessoas que não saibam seu status sorológico. Também serão oferecidas orientações sobre ISTs, visando a conscientização e prevenção dessas infecções, e distribuição de autoestes de HIV e PrEP para àqueles que possam ter sido expostos ao vírus.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Ação de Saúde – Testagem IST’s e PrEP

Local: Estação Brás, que atende as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira

Data: 15/08 (quinta-feira)

Horário: das 09h30 às 13h30