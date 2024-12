Estação Brás da CPTM recebe a campanha “Detran Faixa de Pedestres” nesta quarta-feira (11/12)

A Estação Brás da CPTM recebe nesta quarta-feira (11/12) a campanha “Detran Faixa de Pedestres”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de se reduzir o número de atropelamentos e promover um trânsito mais seguro e humano, onde cada um cumpre seu papel com responsabilidade e respeito pelo próximo.



A ação, ocorre entre 10h e 15h e neste período os passageiros poderão participar de um quiz educativo no qual o participante é desafiado a acertar a resposta que representa a boa conduta nas ruas. Todos serão convidados a aprender brincando sobre a importância da faixa de pedestres para a garantia da segurança de quem anda a pé pela cidade, destacando a importância da preservação da vida no trânsito.



Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.



Serviço

Campanha “Detran Faixa de Pedestres”,

Local: Estação Brás – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral de 12-Safira da CPTM

Data: 11/12/2024 – Quarta-feira

Horário: Das 10h às 15h