Estação Antônio Gianetti Neto da CPTM recebe ação de combate ao fumo

A Estação Antônio Gianetti Neto da CPTM irá receber nesta quarta-feira (28/08) uma importante ação para alertar os passageiros sobre os perigos causados pelo tabaco, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado oficialmente em 29 de agosto.

Entre 9h e 12h, o Centro em Atenção ao Álcool, Tabaco e outras Drogas – CAPS-AD II da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará ação de sensibilização para os riscos de saúde e danos sociais causados pelo tabaco. O foco para 2024 será “Os danos para a gestação e o bebê”.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), do Ministério da Saúde, o Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Criado em 1986, a data inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo como problema de saúde coletiva.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

Ação de Saúde – Dia Nacional de Combate ao Fumo

Local: Estação Antônio Gianetti Neto, que atende a Linha 11-Coral da CPTM

Data: Quarta-feira (28/08)

Horário: Das 09h às 12h