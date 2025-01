“Esquenta de Carnaval do Altemar” apresenta as tradicionais marchinhas em SP

Com a aproximação do Carnaval, muitos começam a se preparar para a maior festa popular do país, e com o Altemar Dutra Jr, não é diferente, ele preparou para a segunda-feira, dia 10 de fevereiro no Bar Brahma uma noite de alegria e descontração para o esquenta da folia de carnavalesca, relembrando as tradicionais marchinhas carnavalescas que atravessam gerações, como Mamãe eu quero (Vicente Paiva e Jararaca), Aurora (Mário Lago e Roberto Roberti), Cachaça Não É Água (Marinósio Trigueiros Filho), Me Dá Um Dinheiro Aí (Ivan Ferreira), Allah-La-Ô (Haroldo Lobo e Nássara), Prá Você Gostar De Mim, popularmente conhecida como Tá-hí (Joubert de Carvalho), entre muitas outras que fazem parte do nosso Carnaval.

“Fico muito feliz em fazer parte do carnaval tradicional e ver o sorriso estampado no rosto das pessoas”, diz o intérprete, que há cerca de dezoito anos conduz a folia tradicional da cidade de Atibaia – SP.

No Esquenta de Carnaval do Altemar, ele será acompanhado por João Mourão – maestro, arranjador e baixo; Leandro Neri – teclados; Jaderson Cardoso – bateria; Caio Flavio e Marilda Teixeira – vocais, Victor Más – trompete e Michel Castori – trombone.

Esquenta de Carnaval do Altemar Dutra Jr

Bar Brahma

Salão Principal

Av. São João, 677 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo – SP, 01036-000

Telefone de Reservas: 11 94745-8186

Capacidade: 300 lugares

Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025

Horário de abertura da casa: 19h

Horário previsto para início da folia: 21h

Duração: 90 minutos

Valor:

R$ 60,00 antecipado

R$ 70,00 na porta

Vendas online: Total Acesso ( https://www.totalacesso.com/events/barbrahma_10_02_25 )

Classificação: 18 anos – Menor de idade apenas acompanhado do responsável

A casa possui acessibilidade

Serviço de valet: R$ 40,00 (terceirizado)