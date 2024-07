ESPM promove série de aulas abertas remotas e gratuitas no mês de julho

A ESPM, escola referência em Marketing e Inovação voltada para negócios, está com inscrições para as aulas abertas, remotas e gratuitas, com início em 17 de julho. Os interessados em participar podem realizar a inscrição no site da instituição.

O portfólio de aulas abertas da ESPM para o sétimo mês do ano conta com cursos sobre Brand Strategy, comércio digital, planejamento digital e muitos outros. Confira a programação completa abaixo:

Aula aberta: Brand Strategy: Construção de marcas de valor

Data: 17/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: O que são marcas de valor; proposta de valor de marca; posicionamento e identidade; propósito e personalidade; entre outros.

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Como melhorar o processo de planejamento digital

Data: 18/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Como ser assertivo na construção de um planejamento de comunicação e marketing digital, em uma realidade competitiva, repleta de canais, ferramentas e tecnologias e inteligência artificial.

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Comércio digital, muito além de um site de e-commerce

Data: 22/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Debate sobre as oportunidades que a transformação do comércio traz para as marcas

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Ciclo de vida de clientes, você precisa entender disso!

Data: 23/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Como aumentar resultados a partir da visão do customer lifecycle.

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Chegou a IA! E aí?

Data: 24/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Como o advento da IA traz, como qualquer tecnologia disruptiva, benefícios e desafios

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: O consumidor de luxo em mercados emergentes

Data: 25/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Quais são as adaptações necessárias para atuar nesses novos mercados, discutindo o cenário no Brasil e outras economias.

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: As novas ciências do comportamento e consumo

Data: 29/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Com a crescente preocupação do marketing em gerar mais dados e entender o comportamento de seus usuários, consumidores e clientes, novas ciências e tecnologias behavior centric são utilizadas pelas organizações

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: Jornadas de experiência em momentos de crise

Data: 30/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Imersão nos desafios e oportunidades de criar soluções em tempos de crise, sejam elas externas ou internas.

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui

Aula aberta: A (R)evolução dos jogos no mundo dos negócios

Data: 31/07/2024

Horário: Às 19h30

Descrição: Panorama da evolução do modelo de negócios dos games e as aplicações no mundo dos negócios

Modalidade: Online, via Linkedin

Inscreva-se aqui