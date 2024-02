Espetáculos infantis e oficinas levam a cultura popular para o Sesc São Caetano

O Sesc São Caetano ganha mais vida nos dias 10, 12 e 13 de fevereiro, feriado de Carnaval, com destaque ao teatro de bonecos tradicionais e às oficinas artísticas que fazem as crianças imergirem na alegria e magia da cultura popular, entre muitas outras atividades. A programação é uma jornada colorida e educativa, projetada especialmente para os jovens espectadores e suas famílias.

Às 11h, prepare-se para uma manhã cheia de diversão com “Histórias Refrescantes”, uma experiência única proporcionada pelo Coletivo “Brotandoemmim” para crianças de 0 a 6 anos explorarem uma aventura especial que combina brincadeiras refrescantes com água e natureza, enquanto mergulham no mágico universo dos livros e histórias infantis.

As oficinas “Acessórios para o Carnaval” e “Estandartes pintados à mão”, com início às 14h, prometem inspirar, educar e entreter, proporcionando uma experiência enriquecedora, enquanto trazem técnicas acessíveis para todos criarem juntos. Garanta o lugar de seu filho para esta celebração única de aprendizado e diversão.

Uma jornada envolvente através das diferentes manifestações culturais, terá início às 15h, no Espaço de Brincar. Conduzida por Vinícius Medrado, as atividades envolvem o público, também de 0 a 6 anos, em brincadeiras e danças que fazem parte do rico cenário das celebrações populares.

As tramas teatrais seguem grupos animados de personagens, explorando o significado das celebrações culturais do Brasil, oferecendo uma experiência teatral que será lembrada depois que as cortinas se fecharem. As apresentações acontecem sempre as 16h30, com ingressos disponíveis para venda pela rede Sesc SP, crianças até 12 anos não pagam.

Dias 10, 12 e 13/2, sábado, segunda e terça

11h

Histórias Refrescantes

Com Coletivo Brotandoemmim

SENHAS 30 MINUTOS ANTES

Os pequenos poderão brincar com água e natureza enquanto exploram o universo dos livros e histórias infantis.

15h

Pequena Folia

Com Vinícius Medrado

GRÁTIS

Inspirado na riqueza dos festejos da cultura popular que animam e encantam as terras brasileiras de norte a sul, vamos conhecer e experimentar as diversas manifestações dos ciclos festivos, brincando com catiras, cacuriás, frevos, bois, cocos e muito mais!

Dia 10/2, sábado

14h

Acessórios para o Carnaval

com Adriano Calsone, Educador em Tecnologias e Artes

SENHAS 30 MINUTOS ANTES

Oficinas para a família que ensinará a fazer tiaras, pulseiras e colares para o Carnaval por meio de recortes, colagens, amarrações ou dobraduras de materiais do dia a dia, reforçando a importância da criatividade com a reciclagem.

16h30

Encantos, cores e alegria no Carnaval de Pernambuco

Com Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhuns

INGRESSOS A VENDA – CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS GRATUITO

Originado em Pernambuco, onde também é conhecido como babau, o teatro de mamulengos é feito com bonecos de luvas, varas e varetas, quase todo esculpido numa madeira chamada mulungu. Nesta história, Simão e Marieta estão preparando em sua comunidade rural, em Bezerros, terra dos papangus, uma bela festa com os cantos e danças e brincadeiras que caracterizam as inúmeras manifestações populares da Região Metropolitana, da Zona da Mata, do Agreste e do Sertão. Alguns integrantes da comunidade desejam alterar a festa eliminando as manifestações tradicionais, mas são contagiados pela alegria e a beleza e acabam caindo na folia junto com todos.

Dias 12 e 13/2, segunda e terça

14h

Estandartes pintados à mão

Com Liu Olivina

SENHAS 30 MINUTOS ANTES

Oficina de confecção de estandartes em algodão cru, pintados à mão e enfeitados pelos participantes, para incentivar a criação livre e também reforçar o significado festivo e guiador do estandarte. Atividade para fazer junto com criança e também individualmente.

Dia 12/2, segunda

16h30

Carnaval Dell’arte

Com Cia. do Liquidificador

INGRESSOS A VENDA – CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS GRATUITO

Pierrot, Arlequim e Colombina, personagens populares do carnaval, apresentam para o público diferentes visões da festança: Arlequim sempre alegre canta as marchinhas mais populares, enquanto Pierrô declara seu amor e seus desamores com poemas para Colombina, que retribui com contos. O trio é acompanhado pelos músicos Coviello, e sua banda de Zanni.

Dia 13/2, terça

16h30

O fuá de Benedito na terra de São Saruê

Com Cia. Babau Fuá

INGRESSOS A VENDA – CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS GRATUITO

O Mamulengo, também chamado de Babau, João Redondo, Calunga, Cassimiro Coco, Briguela… É um o teatro feito com bonecos de luvas, varas e varetas, com lendas da oralidade e da tradição popular. Nesta peça, Capitão João redondo dono de terras e posses, ordena que toda brincadeira e folguedo parem imediatamente, mandando todos os participantes da brincadeira trabalhar ao invés de “vadiar”. Com essa ordem, Benedito se mete em confusões, já que, com sua esposa Rosinha, veio para festejar o evento que está acontecendo e quer comemorar o nascimento de seu filhinho que está para nascer.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias 10, 12 e 13 de fevereiro

Horário: 11h, 14h, 15h e 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingressos: Senhas 30 minutos antes e R$ 30,00 / R$ 15,00 / R$ 10,00 – Crianças até 12 anos gratuito