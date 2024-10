Espetáculo traz clássicos do cancioneiro infantil de Heitor Villa-Lobos para o Teatro Cacilda Becker

No próximo dia 26 de outubro, às 16h, o grupo vocal Poucas & Boas, sob regência de Dani Mattos, realiza o espetáculo “Villa-Lobos Para Todos”, no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo. No repertório, Dani Mattos e Poucas & Boas acompanhadas por músicos convidados, interpretam clássicos do cancioneiro infantil brasileiro pesquisados e arranjados por Heitor Villa-Lobos.

O evento é voltado para todos os públicos. As crianças vão conhecer ou relembrar as músicas folclóricas e os adultos irão vivenciar composições que já fizeram parte de sua infância, mantendo viva a tradição do cancioneiro. O espetáculo tem entrada franca.

A proposta deste projeto é relembrar ou fazer conhecer as canções folclóricas infantis brasileiras que, atualmente, estão sendo esquecidas e menos transmitidas para as novas gerações. “Por meio das composições maravilhosas e simples do cancioneiro infantil arranjadas por Heitor Villa-Lobos, o espetáculo propõe um momento de união e aprendizado em torno desta preciosa herança de nossa cultura”, explica a regente Dani Mattos, que já levou o espetáculo para diversos estados brasileiros.

Na seleção de músicas, estão clássicos do cancioneiro infantil brasileiro como “A Canoa Virou”, “ Capelinha de Melão”, “ Bam-ba-lalão”, “ Xô, Passarinho”, “O Cravo e a Rosa”, “ Terezinha de Jesus”. Durante o espetáculo, o público será convidado a interagir de maneira lúdica e divertida, participando do coral e descobrindo mais sobre este grande compositor, que é um dos responsáveis por tornar a música brasileira mundialmente conhecida.

Canções folclóricas de outros países

Como complemento a esse cancioneiro, o espetáculo termina com canções infantis de outros países, como Argentina, Moçambique, Inglaterra, Itália.

O espetáculo “Villa-Lobos para Todos” 2ª edição é apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Saga via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. Conta também com o patrocínio da Trousseau e apoio da Secretaria de Cultura de São Paulo. A produção executiva é de Pedro Cavalcante e Mosaico Produções. Uma realização Dani Mattos e Ministério da Cultura.

Oficinas

A segunda edição do projeto “Villa-Lobos para Todos” promove oficinas online gratuitas sobre música, baseadas no “Guia Prático: Estudo Folclórico Musical” de Heitor Villa-Lobos. Durante os encontros, Dani Mattos compartilhará sua experiência de mais de vinte anos de regência propondo maneiras lúdicas e divertidas de vivenciar a música, sem necessidade de instrumentos musicais.

As oficinas serão destinadas às escolas públicas das cidades de São Paulo e Goiânia. Haverá distribuição gratuita de cartilhas didáticas impressas com atividades interdisciplinares para as entidades participantes, bibliotecas, Instituições do terceiro setor e universidades. As oficinas virtuais serão disponibilizadas no Canal da artista no YouTube.

Serviço:

Espetáculo “Villa–Lobos Para Todos”

Dani Mattos e Poucas & Boas e músicos convidados

Data: 26 de outubro, às 16h

Livre

Gratuito

Local: Teatro Cacilda Becker

Rua Tito, 295 – Lapa – São Paulo

Oficinas online – São Paulo: e , Goiânia: 6/11, 13/11 e 27/11

Informações: [email protected].

Projeto Heitor Villa–Lobos para Todos:

https://villalobosparatodos.com.br

Dani Mattos: http://danimattos.com.br/projetos/

Instagram: @danimmattos e @7melodica

Repertório:

O Anel (Ele vai, ele vem)

Bam-ba-la-lão

Cai, cai, balão

A Canoa virou

Capelinha de Melão

Sapo Jururu

O Cravo Brigou com a Rosa

Peixe Vivo

Terezinha de Jesus

Xô Passarinho