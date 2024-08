Espetáculo “Shakespeare Apaixonado” estará em cartaz até 22 de setembro

A EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil, é patrocinadora oficial de “Shakespeare Apaixonado”. Baseado no filme vencedor do Oscar, o espetáculo oferece uma viagem ao século XVI, ambientado na Inglaterra elisabetana do Renascimento e contará com um formato imersivo para aproximar os atores do público. A superprodução fica em cartaz até 22 de setembro, com sessões de quinta a sexta-feira, às 19h30; e de sábado a domingo, às 15h e 19h30. Os ingressos estão à venda pelo site https://bileto.sympla.com.br/event/95695 ou bilheteria.

A peça, que tem origem no famoso filme homônimo, de 1998, – com Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow e Judi Dench – retrata um romance fictício envolvendo o dramaturgo William Shakespeare, enquanto ele escreve “Romeu e Julieta”. Antes de chegar a São Paulo, Shakespeare Apaixonado ganhou produções encenadas em Londres, Nova York, Japão e África do Sul, sempre com grande êxito de público e crítica.

Para Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS, é um orgulho poder patrocinar uma produção de sucesso, aclamada pelo público, e uma satisfação proporcionar entretenimento de qualidade aos brasileiros. “A arte e a cultura são também uma forma legítima de proporcionarmos bem-estar à população e de cuidarmos das pessoas, gerando experiências agradáveis, positivas, em sintonia com o propósito da marca”, ressalta o executivo.

Produzido pelo Instituto Artium de Cultura e o Atelier de Cultura, empresas responsáveis por sucessos como Wicked, Evita Open Air, Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, Cantando na Chuva, e Legalmente Loira, o espetáculo tem direção e versão para a língua portuguesa do premiado diretor Rafael Gomes, conhecido por trabalhos de relevância no teatro e no cinema. Já a adaptação original para os palcos é de Lee Hall, um dos mais premiados autores ingleses da atualidade e responsável também pelo roteiro de Billy Elliot, vencedor do Tony Award de Melhor Texto de um Musical em 2009.

“A adaptação teatral de Lee Hall expande o drama romântico do filme e cria uma obra que precisa ser conhecida pelo público brasileiro. Ao lado da trama amorosa, se ergue uma comédia de época, muito divertida e sofisticada”, comenta Rafael Gomes. “Um espetáculo de raro dinamismo e grandiosidade, em uma produção teatral com 22 atores em cena e que merece ser vista por seu ineditismo”, completa o diretor vencedor dos prêmios APCA e Shell.

Um trio de renome encabeça o elenco: Rodrigo Simas interpretará um jovem cheio de sonhos, William Shakespeare, que, após um bloqueio criativo, encontra na aristocrata Viola de Lesseps (representada nesta montagem por Carla Salle) sua musa inspiradora. Lady Viola, por ser comprometida e também por não poder exercer o ofício de atriz, se veste em trajes masculinos para participar dos ensaios junto a Shakespeare, visto que, naquela época, as mulheres não tinham permissão para atuar. O trio se completa com a grande atriz Ana Lúcia Torre, que interpreta a Rainha Elizabeth I. A produção no Brasil é licenciada pelo Disney Theatrical Group.

Experiência gastronômica

O público poderá desfrutar de uma experiência gastronômica completa, assinada pelo Chef Mário Azevedo, do 033 Rooftop. Inspirado pelo clima de Londres do século XVI, o Chef preparou três pratos tipicamente ingleses, que contam ainda com drink e sobremesa. O público precisa adquiri-los antecipadamente pela Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/95695), pois não estarão disponíveis para a venda no local no momento da apresentação, sendo servidos apenas aos clientes que reservarem com antecedência.

SERVIÇO

SHAKESPEARE APAIXONADO

Temporada: De 02 de agosto a 22 de setembro de 2024

Local: 033 Rooftop

Endereço: Complexo do Shopping JK – Av. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi/SP

Sessões: quintas-feiras, às 19h30; sextas-feiras, às 19h30; e sábados e domingos, às 15h e às 19h30.

Classificação etária: Livre.

Duração aproximada: 150 minutos com 15 minutos de intervalo

Ingressos: de R$ 19,80 a R$ 400