Espetáculo “Mãe de Santo” estreia no CCBB São Paulo

A peça “Mãe de Santo”, estreia na próxima quinta-feira (19/12) no Centro Cultural do Banco do Brasil em São Paulo, e apresenta uma narrativa inspirada nas vivências da filósofa Helena Theodoro e de tantas outras mulheres negras, trazendo ao palco histórias de força, ancestralidade e resistência feminina. A peça é protagonizada por Vilma Melo, a primeira atriz negra a conquistar o Prêmio Shell de Teatro e protagonista da série ENCANTADOS da TV Globo, e a montagem destaca uma personagem empoderada que, ao conduzir uma palestra internacional, entrelaça histórias marcantes e provoca reflexões sobre o que realmente importa contar e mostrar. A dramaturgia de Renata Mizrahi, sob a direção de Luiz Antônio Pilar, propõe um mergulho no princípio feminino da tradição africana, evidenciando as milhares de possibilidades e verdades da realidade feminina. A narrativa leva o público a pensar como cada fragmento de história é como um pedaço de espelho, limitado pelo ponto de vista de onde se encontra.

Sob a condução de palavras que conectam o passado, o presente e o futuro, o espetáculo rompe o silêncio imposto às mulheres negras por séculos. “Mãe de Santo” revela a força e a importância de se ter um compromisso com a ancestralidade, criando um encontro no tempo entre gerações — bisavós, avós, mães, tias e filhas — e destacando a determinação e o papel da mulher preta, que é ao mesmo tempo, secreta, política e sagrada. Helena Theodoro dedica a peça às suas raízes, com um agradecimento especial aos seus pais, Jurandyr e Lea Theodoro, e aos mestres Didi e Agenor Miranda, que a ensinaram a traçar seu caminho com sabedoria.

A temporada de “Mãe de Santo” começa no dia 19 de dezembro de 2024 e segue até o início de janeiro de 2025, com apresentações às quintas e sextas às 19h, e aos sábados e domingos às 18h. O espetáculo faz parte da programação da ocupação em homenagem à filósofa Helena Theodoro e é o primeiro da trilogia Matriarcas, composta ainda pelos espetáculos “Mãe Baiana” e “Mãe Preta”, que estreiam posteriormente em janeiro e fevereiro de 2025. Com capacidade para 120 pessoas e classificação indicativa de 12 anos, o teatro também receberá uma sessão extra de “Mãe de Santo” no dia 26 de janeiro, às 15h.

Sobre o CCBB SP

O Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, iniciou suas atividades há mais de 20 anos e foi criado para formar novas plateias, democratizar o acesso e contribuir para a promoção, divulgação e incentivo da cultura. A instalação e manutenção de nosso espaço em um prédio, em pleno centro da capital paulista, reflete também a preocupação com a revitalização da área, que abriga um inestimável patrimônio histórico e arquitetônico, fundamental para a preservação da memória da cidade. Temos como premissa ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura, em suas diferentes formas. Essa conexão se estabelece mais genuinamente quando há desejo de conhecer, compreender, pertencer, interagir e compartilhar. Temos consciência de que o apoio à cultura contribui para consolidar sua relevância para a sociedade e seu poder de transformação das pessoas. Acreditamos que a arte dialoga com a sustentabilidade, uma vez que toca o indivíduo e impacta o coletivo, olha para o passado e faz pensar o futuro. Com uma programação regular e acessível a todos os públicos, que contempla as mais diversas manifestações artísticas e um prédio, que por si só, já é uma viagem na história e arquitetura, o CCBB SP é uma referência cultural para os paulistanos e turistas da maior cidade do Brasil.

Serviço

Mãe de Santo

Data: 19 de dezembro 2024 a 5 de janeiro 2025

Local: Teatro CCBB SP e Anexo| Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: Teatro | Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Anexo | Rua da Quitanda, 80 – Centro Histórico – SP



Entrada gratuita

Ingressos: Retirada de ingressos em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB

Duração: 50 minutos

Classificação: 12 anos

Capacidade: 120 lugares

Acessibilidade: Teatro acessível a cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.

Entrada acessível CCBB SP: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Informações CCBB SP:

Funcionamento: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Telefone: (11) 4297-0600

Estacionamento: O CCBB possui estacionamento conveniado na Rua da Consolação, 228 (R$ 14 pelo período de 6 horas – necessário validar o ticket na bilheteria do CCBB). O traslado é gratuito para o trajeto de ida e volta ao estacionamento e funciona das 12h às 21h.

Van: Ida e volta gratuita, saindo da Rua da Consolação, 228. No trajeto de volta, há também uma parada no metrô República. Das 12h às 21h.

Transporte público: O CCBB fica a 5 minutos da estação São Bento do Metrô. Pesquise linhas de ônibus com embarque e desembarque nas Ruas Líbero Badaró e Boa Vista.

Táxi ou Aplicativo: Desembarque na Praça do Patriarca e siga a pé pela Rua da Quitanda até o CCBB (200 m).