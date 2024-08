Espetáculo ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ chega a Queluz (SP)

Voltado para crianças entre 6 e 12 anos, a peça ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’, uma iniciativa da Companhia de Teatro Parafernália, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura, com o patrocínio do Instituto CCR, na área de atuação da CCR RioSP, chega a Queluz (SP) no dia 30 de agosto.

O espetáculo acontece em dois horários, às 10h e às 13h, no Espaço Harmonia. A apresentação é gratuita e a classificação é livre.

O espetáculo tem o objetivo de conscientizar o público infantojuvenil sobre a importância da Mobilidade Urbana e da Sustentabilidade. A peça irá percorrer 87 cidades, com 200 apresentações em cinco estados, com a expectativa de atender cerca de 30 mil participantes. “A peça tem duração de 40 minutos e busca, por meio de uma linguagem simples, se aproximar do universo das crianças. Elas vão aprender enquanto brincam com os personagens”, explica o coordenador do projeto Caminhos em Cena, João Paulo Vital.

A história

O espetáculo conta a história de Gael (interpretado por Ed Duran), Valentina (Sandra Régis) e Lucas (Gleyre Zanini) que partem em uma aventura em busca de respostas sobre como as crianças podem contribuir na segurança do trânsito. Com a ajuda de Irevinda, Senhor Semáforo e Coninho, eles exploram o mundo virtual do jogo Ir e Vir em busca de um prêmio especial. A peça destaca temas de cidadania e segurança de forma divertida para o público.

‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ faz parte do projeto Caminhos em Cena, de autoria de Almir Pugina e direção de Alexandre Souzah. “Convidamos os pais e responsáveis a levarem as crianças e adolescentes ao teatro. A arte, a cultura e a educação são verdadeiros agentes transformadores e todos que assistirem ao espetáculo com certeza se tornarão cidadãos mais conscientes e vigilantes”, destaca a atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Cia. de Teatro Parafernália, Andréia Nunes.

Também serão distribuídas mais de 30 mil cartilhas educativas contendo jogos, brincadeiras e informações sobre Educação no Trânsito, Inclusão Social e Mobilidade Urbana, além de um adesivo. O projeto Caminhos em Cena atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) quatro e 11 que estabelecem uma Educação de Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Confira agenda do espetáculo Ir e Vir: Cidadão Vigilante

30/08 – 10h e 13h

Queluz, SP

Espaço Harmonia

Rua Oscar de Almeida, 19 – Queluz