Espetáculo de circo tradicional, Entre Risos faz circulação gratuita pela Grande São Paulo

Entre Risos é um solo idealizado e encenado por Nico Serrano para homenagear os circos tradicionais e os comediantes que trabalham com humor físico. Em cena, o público acompanha o palhaço “Picuinha” que aguarda nos bastidores de um espetáculo circense a vez para apresentar seu número. Muito curioso e sozinho no camarim, aproveita a oportunidade para brincar com os apetrechos dos seus colegas e transforma a espera em momentos divertidos para o público, usando diversas linguagens: palhaçaria, mágica, sapateado, equilibrismo e manipulação de bonecos. O trabalho faz agora diversas apresentações pela grande São Paulo, a partir do dia 5 de setembro, com ingressos gratuitos. Veja a programação completa abaixo.

A proposta de encenação é centrada no trabalho físico do ator. Por isso, há pouca utilização da fala – quando acontece é por meio de risos do personagem e de “grommelots” (linguagem vocal ligada à onomatopeia muito utilizada no teatro satírico).

“Juntei tudo aquilo que aprendi ao longo da minha carreira para desenvolver um espetáculo alegre e emocionante. Eu queria resgatar aquele circo clássico e entreter toda a família”, conta Nico.

Movido por uma curiosidade gigantesca, o palhaço usa seu tempo “ocioso” para fazer truques de mágica, sapatear, se aventurar no universo do equilibrismo e até interagir com um boneco. “Cada olhada para o lado é muito provocante para o nosso protagonista. E a plateia vai acompanhando toda essa jornada atrapalhada”, completa.

A sonoplastia liga-se diretamente às ações, contribuindo para a construção do clima do espetáculo. Ao fundo e em alguns momentos específicos, um locutor vai chamando as próximas atrações do circo.

“Com este trabalho, consegui explorar bastante o gesto e as expressões faciais. E, ao mesmo tempo, inseri um número de equilíbrio com bola que eu adoro e é tão importante para a história do circo, mas vejo poucos artistas fazerem hoje”, afirma Nico.

Entre Risos estreou nacionalmente em 2015, no Sesc Rondonópolis (Mato Grosso). De lá para cá, foram mais de 90 apresentações pela América Latina, incluindo no Sesc Belenzinho, no FENATA (Festival Nacional de Ponta Grossa/PR; no Festival “Em Janeiro Teatro para Criança é um Barato”, em São José do Rio Preto/SP; no Itaú Cultural e em outros eventos no México e no Peru.

Programação

Durante o mês de setembro, o espetáculo circula por diversos teatros e fábricas de cultura da cidade.

A circulação começa em Diadema, no dia 5 de setembro, na Fábrica de Cultura.

Nos dias 7 e 8, apresenta-se no Teatro Arthur Azevedo, na Mooca. Em seguida, na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no dia 12.

Nos dias 14 e 15, apresenta-se no Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro. Nos dias 21 e 22, o Teatro Zanoni Ferrite, na Vila Formosa, recebe o artista.

Encerrando o mês, nos dias 28 e 29, leva o circo ao Teatro Cacilda Becker, na Lapa.

Todas essas apresentações têm apoio do PROAC de Circo/Circulação e do Fomento De Circo (Secretaria Municipal de Cultura de SP).

Sinopse

Inspirado em palhaços de circos tradicionais e comediantes que trabalham com humor físico, o enredo de “Entre Risos” acontece nos bastidores de um circo e mostra a trajetória de um palhaço e o que ele faz enquanto aguarda a sua próxima entrada.

Cada olhar para o lado é muito provocante para um palhaço “quase” ocioso. Ele mexe em tudo o que vê, inclusive dos outros artistas como: nos truques do mágico, no sapato de sapateado da bailarina, na bola do equilibrista, até uma surpresa acontece quando um boneco ganha vida, mas nem sempre isso tudo pode dar muito certo.

SERVIÇO

Entre Risos

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre

FÁBRICA DE CULTURA DIADEMA

Data: 05 de setembro, às 10h e às 15h

Endereço: R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema – SP

Ingresso: gratuito | Retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo começar

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

Data: 07 e 08 de setembro, às 16h;

Endereço: Av. Paes de Barros, 955 – Alto da Mooca, São Paulo – SP

Ingresso: gratuito | Retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo começar

FÁBRICA DE CULTURA PARQUE BELÉM

Data: 12 de setembro, às 14h30

Endereço: Av. Celso Garcia, 2571 – Tatuapé, São Paulo

Ingresso: gratuito | Retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo começar

TEATRO PAULO EIRÓ

Data: dias 14 e 15 de setembro, às 16h

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro

Ingresso: gratuito | Retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo começar

TEATRO ZANONI FERRITE (CENTRO CULTURAL VILA FORMOSA)

Data: dias 21 e 22 de setembro, às 15h

Endereço: Av. Renata, 163 – Vila Formosa

Ingresso: gratuito | Retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo começar

TEATRO CACILDA BECKER

Datas: dias 28 e 29 de setembro, às 16h

Endereço: Rua Tito, 295, Lapa

Ingresso: gratuito | Retirada na bilheteria 1 hora antes do espetáculo começar