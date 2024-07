Espetáculo Circus Experience celebra 10 anos do Teatro J Safra com experiência inesquecível

Com performances do mais alto nível de dificuldade e complexidade, o espetáculo Circus Experience, inédito em São Paulo, comemora os 10 anos do Teatro J Safra em grande estilo. As apresentações acontecem nos dias 19 de julho, às 21h, e 20 de julho, às 20h.

“O circo é o encontro de todas as artes, pois apresenta diversas disciplinas do mundo artístico em um único espetáculo, e tem a capacidade de entreter, encantar e inspirar aqueles que o assistem. Arte milenar, que se mistura com a história da humanidade e tem o poder de se reinventar e evoluir na mesma velocidade e intensidade que a raça humana”, comenta o diretor Rodrigo Cauchioli.

Repleto de encanto e sofisticação, o trabalho apresenta o circo em uma concepção moderna. Assim, jovens artistas brasileiros com larga experiência no cenário internacional dedicam-se a números grandiosos, sempre acompanhados de um show de luzes e de uma trilha sonora inédita e exclusiva.

Quem comanda a festança é o personagem Pialito, interpretado pelo clown Marcio Pial. Com muito bom humor, ele retrata situações cotidianas e típicas da cultura brasileira.

As performances do protagonista são intercaladas pelas de Thaina Feroldi na contorção, Cecília Dimitriev no bambolê, Lucas Lopes no malabarismo e Beatriz Mendes e Gabriel Manzini nas acrobacias.

“O circo tem lugar cativo no coração e na memória afetiva do povo e é o único lugar no mundo onde se pode sonhar com os olhos abertos. Tem o poder de reunir familiares e amigos, proporcionando encanto e alegria a todas as idades”, completa Cauchioli.

Ficha Técnica

Artistas:

Marcio Pial (Clown)

Thaina Feroldi (Contorção)

Cecília Dimitriev (Hula Hoop)

Lucas Lopes (Malabarista)

Beatriz Mendes (Hand To Hand)

Gabriel Manzini (Hand To Hand)

Operador de Luz: Rodolfo Domânico

Alexandre Lage

Operador de PA e monitor: Silvio Romualdo

Produção Executiva: Cauchioli Produção

Diretora de Produção: Thais Blanco

Coordenador de Produção: Anderson Wilian Lana

Assistente de Produção: Ronnie Stein e Andrew Lana

Produção: Complementar Produções

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Coordenação Administrativa: Gustavo Sanna

Realização: Cauchioli Produções

Direção Geral: Rodrigo Cauchioli

Direção Artística: Rodrigo Cauchioli

Serviço

Em Comemoração aos 10 anos do Teatro J. Safra

Espetáculo: Circus Experience

Teatro J. Safra – Rua Josef Kryss, 318 – Parque Industrial Tomas Edson

Dias: 19 de julho, sexta-feira, às 21h, e ⁠20 de julho, sábado, às 20h

Classificação: Livre

Duração: 60 min.

Valores:

Plateia Premium: R$80

Plateia VIP: R$80

Mezanino: R$50

Mezanino Visão Parcial: R$40

Link da venda: https://www.eventim.com.br/artist/circus-experience/?affiliate=JSA