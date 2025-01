Especialistas alertam sobre chuvas no Sudeste e reforçam medidas de prevenção

A previsão de chuvas intensas e grandes acumulados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais continua nos próximos dias. Diante do cenário de riscos para a população, a Defesa Civil Nacional realizou, nesta quarta-feira (29), uma reunião de preparação virtual com representantes de órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec).

Além da previsão do tempo, especialistas apresentaram os riscos hidrológicos e geológicos para a região e as principais ações de preparação e resposta em casos de desastre. “O objetivo desse encontro é alinhar as previsões meteorológicas, geológicas e hidrológicas para os próximos dias e as estratégias de preparação e proteção que estão em curso para que estejamos preparados e planejados para possíveis atuações conjuntas, seja na fase da preparação ou resposta. Essas reuniões são muito importantes porque nivelam o conhecimento e permitem a adoção de decisões mais assertivas e qualificadas para proteger a população em risco“, destacou o coordenador-geral de Monitoramento e Alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Tiago Molina Schnorr.

Algumas defesas civis municipais e estaduais estão mobilizadas e com técnicos de plantão para monitorar a situação. Em algumas cidades, o Defesa Civil Alerta, nova ferramenta de envio de alertas severos da Defesa Civil Nacional, já foi usado. Além disso, técnicos do Cenad também estão de prontidão para auxiliar as regiões com maior risco e acompanhar diariamente as mudanças e atualizações do cenário.

Participaram da reunião meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), além de integrantes do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e agentes estaduais e municipais de proteção e defesa civil.