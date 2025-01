Espaço Maternidade no metrô Tatuapé facilita rotina das mães no transporte público

Inaugurado em novembro de 2024, o Espaço Maternidade da Estação Tatuapé, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Políticas para a Mulher e o Metrô de São Paulo, é um local pensado para mães, bebês e crianças em trânsito no sistema metroviário. Apesar de já ter realizado 260 atendimentos em apenas dois meses, o local ainda é pouco conhecido entre as usuárias do transporte público, que muitas vezes não sabem que podem contar com um ambiente acolhedor e seguro para descanso, alimentação e cuidados com os pequenos.

O serviço inclui uma infraestrutura completa com sanitário acessível, sala de aleitamento, trocadores de fraldas, copa equipada com pia, filtro de água, frigobar e micro-ondas, além de um espaço infantil para o conforto das crianças. Com 32m² de área útil, o Espaço Maternidade da Estação Tatuapé foi projetado com atenção às normas de acessibilidade e segurança, garantindo um ambiente adequado tanto para mães quanto para crianças.

A parceria com a rede de apoio médico, incluindo o Hospital Sepaco, contribui para a qualidade do serviço, com profissionais capacitados disponíveis para orientações sobre cuidados com o bebê, aleitamento materno e puericultura. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 14h, com a intenção de ampliar o atendimento conforme a demanda.

“O Espaço Maternidade na Estação Tatuapé é mais um passo importante para garantirmos o apoio e acolhimento que as mães e bebês merecem, especialmente em momentos de deslocamento. Este serviço demonstra o compromisso do Governo de São Paulo com a inclusão, a humanização do atendimento e o cuidado com as mulheres em todas as fases da maternidade”, diz a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

1º Espaço Maternidade: Estação Luz da CPTM

Em março de 2024, o Governo de São Paulo inaugurou o primeiro Espaço Maternidade, na estação Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Pioneiro no sistema metroferroviário, o local foi construído de acordo com as normas de acessibilidade e segurança dentro de uma área de 56m², e desde a sua inauguração, já foram realizados 2075 atendimentos até dezembro.