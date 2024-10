Espaço de Brincar no Sesc São Caetano oferece relaxamento, criatividade e conexão com a natureza

O Espaço de Brincar do Sesc São Caetano traz uma programação especial para o mês de novembro, com atividades voltadas para o desenvolvimento criativo e o bem-estar de crianças, bebês, mães, pais, avós e babás. As oficinas e vivências são pensadas para promover a interação com a natureza, o relaxamento e a criatividade, oferecendo momentos de lazer e aprendizado em família. As atividades são gratuitas e abertas a todos os públicos, com senhas retiradas 30 minutos antes.

Crianças e suas famílias podem passar momentos de aprendizado e diversão no Espaço de Brincar, um local seguro e acolhedor. Você está convidado a entrar neste mundo cheio de descobertas e alegria! O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 20h. Aos sábados e feriados, das 9h às 17h30.

Confira a programação:

Momento de Relaxar

Com Maria Gabriela, educadora do Sesc

Dias 01 e 29/11, sextas, das 10h30 às 11h30

Voltado para mães, avós, pais, bebês e crianças, esta atividade convida os participantes a vivenciar momentos de relaxamento e conexão. Uma pausa na rotina para respirar e relaxar em um ambiente acolhedor.



Ateliê Ueba!

Com Maria Gabriela, educadora do Sesc

Dias 14 e 28/11, quintas, das 10h30 às 11h30

Neste ateliê, crianças e suas famílias serão convidadas a explorar diferentes materiais e técnicas para estimular a criatividade em um ambiente lúdico e acolhedor.

Nordestes

Com Júlia Fontes e Nathy Ananias

Dias 2 e 30/11, sábados, das 11h às 12h

Dia 15/11, sexta, das 11h às 12h

Duas artistas nordestinas trazem à tona a diversidade cultural de suas regiões, em uma vivência artístico-pedagógica que mistura contação de histórias, música e imaginação. Uma viagem pelos muitos Nordestes do Brasil, explorando a riqueza do imaginário popular.

Tear de Flores

Com Ateliê Moitará

Dia 9/11, sábado, das 11h às 12h

Nesta oficina, as crianças irão criar seu próprio tear utilizando gravetos, barbantes e elementos naturais como flores e folhas, desenvolvendo habilidades manuais e conexão com a natureza.

Massa de Modelar

Com Ateliê Moitará

Dia 16/11, sábado, das 11h às 12h

As crianças serão estimuladas a criar uma massa de modelar com ingredientes naturais, explorando diferentes texturas e cores de forma lúdica.

Guardiões da Natureza

Com Ateliê Moitará

Dia 20/11, quarta, das 11h às 12h

Inspirados por uma história sobre os Guardiões da Natureza, as crianças criarão seus próprios personagens de argila e outros elementos naturais, trabalhando a imaginação e a expressão artística.

Móbile com Elementos Naturais

Com Ateliê Moitará

Dia 23/11, sábado, das 11h às 12h

Nesta oficina, as crianças criarão móbiles utilizando galhos, folhas, flores, conchas e penas, estimulando a criatividade enquanto se conectam com a natureza.

SERVIÇO

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Data: novembro

Recomendação etária: de 0 a 6 anos

Senhas: Grátis

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano