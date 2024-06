Espaço Cidade de São Paulo na Casa Brasil terá lançamento de curta-metragem sobre a Represa

A 30 dias para o maior espetáculo esportivo da terra, o Espaço Cidade de São Paulo – Casa Brasil, uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), prepara-se para ser o principal ponto de referência do Brasil durante as Olimpíadas de Paris, entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. O local escolhido foi o Parc de la Villette, um dos espaços culturais mais conhecidos da capital francesa, famoso por seus museus e sua arquitetura arrojada, projetada pelo suíço Bernard Tschumi, e reconhecida mundialmente.

Poucos brasileiros conhecem tão bem o pódio da maior competição esportiva mundial quanto o velejador paulistano Robert Scheidt, dono de cinco conquistas, duas vezes de ouro, em sete participações. Então, nada melhor que alguém com esse histórico para representar o povo paulistano e nossa metrópole durante os jogos. E, como forma de agradecimento e reconhecimento por este legado, Scheidt será o protagonista, ao lado da Represa de Guarapiranga, de um curta-metragem que será lançado no Espaço São Paulo durante o evento.

Produzido pela SPcine, o mini-documentário será lançado nas Olimpíadas e após será disponibilizado no streaming Spcine Play. O filme fala sobre o atleta e outros personagens importantes que estão no contexto da represa, exalta a importância da Guarapiranga, na Zona Sul da capital paulista, para a preservação ambiental, a garantia de abastecimento de água da região e para os esportes aquáticos no Brasil.

A represa já abrigou a disputa de Vela, nos Jogos Pan-Americanos de 1963 e atualmente recebe competições como o Campeonato Paulista de Vela, Copa São Paulo de Vela, Seletiva Brasileira para os Jogos Olímpicos e Semana Internacional de Vela de São Paulo, a Copa Brasil de Remo, a Maratona Aquática da Represa Guarapiranga e Travessia Poliana Okimoto, a Copa Brasil de Canoagem e Campeonato Paulista de Canoagem e a Copa do Mundo de Beach Tennis. “Tudo em nossa vida nasce de um sonho, e aos poucos vamos buscando os meios para realizá-lo. Aqui na Guarapiranga começou o meu sonho, foi onde aprendi a velejar e disputei minhas primeiras competições. Por isso sempre agradecerei à represa e à Cidade de São Paulo, pois são diversos atletas e cidadãos formados neste local. E tenho a convicção que podemos transformar a sociedade através do esporte”, comenta Scheidt.

São Paulo mais sustentável

O filme chega em um momento importante para o desenvolvimento sustentável da capital paulista, logo após o prefeito Ricardo Nunes assinar um decreto em fevereiro aumentando em 11% a cobertura verde de São Paulo. A medida transformou 32 áreas verdes particulares em territórios de utilidade pública. A zona delimitada nos decretos equivale a três vezes à área do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, 15.500 campos de futebol ou, vejam só, toda extensão da cidade de Paris. Com isso, 26% de toda a superfície do município passa a ser protegida.

Por sua preocupação com o meio ambiente, em 2024 a capital paulista recebeu, pelo terceiro ano seguido, o certificado Tree City of the World (Cidade Árvore do Mundo, em inglês). O título foi concedido pela Arbor Day Foundation (Fundação do Dia da Árvore, em inglês) e pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO/ONU).