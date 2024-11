Escultor italiano Renato Brunello ganha mostra individual em galeria de São Paulo

De 10 de agosto a 26 de outubro, a galeria Arte132 sedia a exposição “Transmutação e metáforas do inconsciente”, do escultor italiano Renato Brunello.

A mostra conta com 22 obras inéditas do artista e tem curadoria de Laura Rago. O espaço fica em Moema, zona sul de São Paulo, e tem visitação gratuita.

As obras do escultor, radicado no Brasil, têm influências da arte e da cultura popular nordestina, como o artesanato e o folclore.

Além das características da arquitetura vernacular –caracterizada pelo uso de materiais locais e técnicas tradicionais nas construções.

Formado na Escola de Artes e Ofícios de Veneza, Brunello trabalha com mármore e madeira em suas criações.