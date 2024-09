Escolas suspendem aulas após fogo atingir área próxima em Carapicuíba (SP)

Pelo menos quatro escolas em Carapicuíba, na Grande São Paulo, foram fechadas após um incêndio atingir uma área de mata próxima delas.

Parte da quadra da escola estadual foi atingida, informou a Seduc (Secretaria da Educação do Estado de SP). A direção da unidade retirou os alunos e funcionários do local e suspendeu as aulas “até que a área seja considerada segura”.

Ninguém precisou de atendimento médico, e os Bombeiros controlaram o fogo. Imagens aéreas mostram a saída dos estudantes no meio da tarde.

Na rede municipal, as escolas Gente Miúda e Stella Maris foram fechadas na quinta (12) e só retomam as aulas na segunda (16). O fogo não atingiu as escolas, mas a Prefeitura de Carapicuíba diz que seguiu uma recomendação da Defesa Civil.

A fumaça dos incêndios em Carapicuíba se espalhou por quilômetros até o município de Cotia, onde fica o Animália Park. O local, onde vivem diversas espécies de animais, como girafas e jacarés, informou que acompanha as chamas “em áreas relativamente próximas ao parque”. O local não foi fechado e opera normalmente.

“Nossas equipes e brigadistas estão atentos e monitoram a situação com o apoio técnico de bombeiros civis e das autoridades”, afirmou o Animália Park. “Os cuidados em relação aos animais se mantêm nos parâmetros usuais, seguindo os protocolos normativos e os padrões internacionais”.

Pelo menos 22 focos de incêndios são monitorados no estado de São Paulo nesta sexta (13). A região de Campinas é a mais atingida, com focos em nove cidades.

Estado está sob alerta de perigo, diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Com exceção dos municípios do litoral, todo o estado de São Paulo está sob aviso de riscos à saúde devido à onda de calor. A chuva, necessária para limpar a atmosfera, só deve vir no fim de semana.