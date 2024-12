Escolas paulistas oferecerão almoço durante recesso escolar em janeiro de 2025

Entre os dias 2 e 31 de janeiro de 2025, unidades da rede estadual de ensino em São Paulo abrirão suas portas para fornecer refeições a alunos que necessitam complementar sua alimentação durante o recesso escolar. A iniciativa é promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

A prorrogação do prazo para inscrições foi anunciada, permitindo que os familiares de estudantes se inscrevam até a próxima terça-feira, dia 17. As refeições serão servidas de segunda a sexta-feira, no horário das 11h às 13h30, em escolas que operam com contratos centralizados, onde a gestão das cozinheiras e a aquisição de insumos são realizados diretamente pela secretaria.

Para garantir que os estudantes possam participar do programa de alimentação durante o mês de janeiro, é fundamental que os pais ou responsáveis manifestem seu interesse. Isso pode ser feito através da pesquisa de intenção disponível na Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na unidade escolar onde o aluno está matriculado.

A antecipação nas comunicações sobre a demanda por refeições é essencial para que as escolas possam organizar a quantidade necessária de alimentos, evitando assim o desperdício. A equipe de nutricionistas da Seduc-SP continuará supervisionando o cardápio oferecido, garantindo que as refeições sejam equilibradas e atendam às necessidades nutricionais dos alunos.