Escolas estaduais de SP aplicam prova a alunos com baixo rendimento nos dias 9 e 10 de dezembro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica na próxima semana, nos dias 9 e 10 de dezembro, as provas de recuperação para estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Deverão fazer os exames os alunos que alcançaram notas menores de cinco no terceiro e quarto bimestres deste ano. As avaliações podem substituir a menor nota entre os dois últimos bimestres do ano letivo.

As provas serão aplicadas durante o horário de aulas. As escolas têm autonomia para decidir os dias das avaliações de cada disciplina – no dia 9 ou 10. Caso haja necessidade, a Seduc-SP definiu para o dia 11 de dezembro a repescagem da recuperação. Nesta semana, as unidades realizam atividades de aprofundamento do conteúdo de todas as disciplinas do Currículo Paulista.

Considerando que as notas da prova de recuperação podem substituir uma das notas do terceiro ou quarto bimestre — mesmo para aqueles alunos que tiraram notas 6, 7 ou 8, por exemplo —, todos os estudantes dos anos e séries avaliados podem fazer os exames e ser beneficiados com a revisão de notas e atualizações do boletim escolar.

297,5 mil estudantes melhoram as notas do 1º semestre

Em agosto, a Seduc-SP aplicou a recuperação referente ao primeiro e segundo bimestres de 2024. Entre os alunos que fizeram as provas, 297,5 mil deles garantiram evolução das notas em relação a um dos dois primeiros bimestres do ano letivo em ao menos uma das disciplinas. A disciplina com melhor índice de acertos nas provas foi a de geografia, seguida por sociologia.

No total, 857 mil estudantes participaram das provas de recuperação. Desses, 34,7% dos estudantes avaliados garantiram a melhor nota em ao menos uma disciplina entre todas as do Currículo Paulista. Os resultados obtidos apontam ainda que os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental (45,8%) e da 3ª série do Ensino Médio (42,9%) foram os mais beneficiados pela nova prova de recuperação da Secretaria da Educação.