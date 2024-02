Escolas e Centros Educacionais de Santo André entram no clima do Carnaval

O Carnaval começou oficialmente nesta sexta-feira (9) nos equipamentos de educação de Santo André e vai se estender até o dia 18, com muita alegria e animação nas Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) e nos Cesas (Centro Educacional de Santo André).

Nesta sexta-feira, as Emeiefs José do Prado, na Vila Sacadura Cabral, e Reverendo Simão Salém, na Vila Palmares, anteciparam a festa e realizaram bailinho para os estudantes. Com direito a fantasias variadas, muita música e dança, a criançada caiu na folia.

A partir deste sábado (10), os Cesas terão uma programação para a família toda em diversas regiões da cidade. No Cesa Parque Erasmo, por exemplo, das 13h às 15h será realizado um aulão de zumba com tema carnavalesco. Já na unidade Parque Andreense, das 13h às 16h, haverá baile kids com marchinhas, desfile de fantasia, pintura facial e cama elástica.

No Cesa Cata Preta, a partir das 9h20, será realizada uma aula aberta de zumba folia, com fantasia. Já às 13h, uma oficina de máscaras e serpentinas toma conta do pátio externo, junto de jogos e brincadeiras. Na unidade Vila Linda, às 10h30, a piscina será palco do HidroCarnaval, com atividades hidro em ritmo carnavalesco. A partir das 14h, a sala multiuso recebe um grande baile com marchinhas, batizado “Grito de Carnaval”.

Na Vila Sá, das 9h30 às 11h, o bailinho convoca todos a dançar e se divertir. Um pouco mais tarde, das 14h30 às 15h30, uma oficina de máscaras promove a confecção com materiais alternativos, colocando a criatividade à prova, em atividade que também será realizada no Jardim Santo André, às 10h30. Ainda nesta unidade, às 14h30, ocorrerá um desfile das crianças (pintadas, fantasiadas ou mascaradas).

Os festejos seguem no domingo, dia 11. Na Vila Linda, às 10h30, o CarnaÁgua toma conta da piscina com atividades ao som de músicas temáticas. A partir das 14h, na sala multiuso, todos estão convidados a participar do Carnaokê, um karaokê no ritmo carnavalesco. Na Vila Sá, das 9h30 às 11h, será realizada oficina de máscaras e das 14h30 às 16h o bailinho de Carnaval.

Na unidade Jardim Santo Alberto, das 9h às 11h haverá oficinas de máscaras e de espalhador de confetes. Já das 13h às 16h, o Baile Temático No Quintal está reservado para público de todas as idades, com músicas e marchinhas. No Jardim Santo André, às 10h30, os sons carnavalescos dão o tom para a brincadeira da dança das cadeiras. E a partir das 14h30 começa o bailinho na sala multiuso.

A programação se estende para o fim de semana seguinte, dias 17 e 18, com direito a mais zumba, confecção de máscaras, pintura facial, bailinho, maracatu, carnaokê, dança das cadeiras e até a presença do Bloco Dolores de Pé no Chão, partindo do Cesa Parque Novo Oratório no dia 18 – antes, porém, acontecerão atividades lúdicas, oficina de colares e máscaras e bailinho.

A programação completa está disponível no link https://portais.santoandre.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/02/CarnaCESA-2024.pdf