Escola Sesi Santo André abre inscrições para curso gratuito de programação e robótica

O curso gratuito de programação e robótica da escola Sesi de Santo André – Santa Terezinha (localizada na Praça Dr. Armando de Arruda Pereira, 100) está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2024. Voltado exclusivamente para alunos da rede pública de ensino, mediante autodeclaração de baixa renda, os estudantes com idade entre 8 e 15 anos podem se cadastrar nas vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição até o dia 21 de agosto.

Com carga horária de 40 horas, as crianças e adolescentes terão contato com os princípios da robótica e conceitos básicos de programação utilizando um software orientado ao objeto (Programação por blocos), além da criação de projetos utilizando a ferramenta Microsoft Make Code.

Os principais objetivos do curso são contribuir para o desenvolvimento lógico; ampliar o aprendizado dos alunos de escolas públicas; e dar aos jovens a oportunidade de se aprofundarem na tecnologia que é tão presente no nosso dia a dia.

Início das aulas: 26 de agosto e, consequentemente, as demais turmas em seus respectivos dias da semana, conforme matrícula. As aulas vão até dezembro/2024.

Link para inscrições

Mais informações

VAGAS LIMITADAS

Período de inscrições: 23 de julho a 21 de agosto 2024 – ou até durarem as vagas

Início das aulas: 26 de julho e, consequentemente, as demais turmas em seus respectivos dias da semana.

Duração do curso: de agosto a dezembro/2024