Escola Pública de SP é finalista no Prêmio Mundial de Melhores Escolas

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa é a única representante brasileira na disputa pelo prêmio World’s Best Schools e figura entre as três finalistas globais na categoria “Colaboração Comunitária”. A instituição, que oferece ensino integral para mais de 300 alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, conquistou a nomeação graças às suas iniciativas, como o Clube de Xadrez e as aulas de atletismo, que envolvem estudantes, familiares, educadores e a comunidade local.

Para implementar essas iniciativas, a escola contou com o apoio da ONG Parceiros da Educação, que se dedica a impulsionar a qualidade da educação básica em São Paulo. Este suporte inclui capacitações em gestão escolar, formações para a equipe de professores, suporte com materiais didáticos e melhoria na infraestrutura escolar”. O modelo de atuação da Parceiros da Educação na Escola Estadual Deputado Pedro Costa e em mais de 60 outras escolas estaduais se baseia em quatro pilares: gestão, pedagógico, infraestrutura e envolvimento da família e comunidade.

“O foco do nosso apoio é sempre a aprendizagem dos alunos. Para isso, proporcionamos suporte pedagógico e administrativo para envolver toda a comunidade escolar na transformação da instituição. O projeto com a EE Deputado Pedro Costa demonstra que o engajamento de toda a comunidade escolar resulta em uma aprendizagem mais significativa. Alunos mais envolvidos aprendem mais e criam um ciclo virtuoso de crescimento”, afirma Rafael Machiaverni, diretor geral da Parceiros da Educação, que há 20 anos apoia o ensino público em São Paulo.

“Os avanços vistos ao longo da nossa parceria é algo que nos “enche os olhos”. Estar entre as escolas finalistas em um prêmio internacional tão renomado mostra que o investimento social privado que realizamos gera resultados e, que possa servir de exemplo para que outras empresas também realizem investimentos dessa natureza”, afirma Grasiela Caldeira, coordenadora de responsabilidade do Instituto SYN.

Para Renato Feder, secretário da Educação do Estado de São Paulo, o aluno precisa ser provocado para o aprendizado. “Nosso entendimento é que a cada iniciativa nova apresentada, que fuja do formato tradicional, o aluno responde sempre de forma muito enriquecedora, eles aprendem a construir o saber trabalhando em equipe, assumindo o papel de protagonistas, e essa premiação reforça essa importância”, afirma Feder. “Estamos muito orgulhosos de mais uma etapa vencida”.

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa tem registrado avanços notáveis em indicadores educacionais, como o Saeb (de 222,2 em 2021 para 246,4 em 2023), o Saresp (de 213,65 em 2022 para 228,65 em 2023) e o IDESP (de 5,23 em 2022 para 6,18 em 2023).

Com duas décadas dedicadas à transformação da educação em São Paulo, a Parceiros da Educação está presente em mais de 700 escolas públicas, impactando diretamente mais de 400 mil alunos. A ONG tem como objetivo transformar a educação pública no Estado de São Paulo na melhor da América Latina até 2040, com seus programas contribuindo para um aumento médio de mais de 40% nos índices de aprendizagem dos estudantes.

Comemoração

Para celebrar a conquista, a escola abriu suas portas para a comunidade local em colaboração com a Secretaria da Educação de São Paulo, a Parceiros da Educação, a UBS do bairro e comerciantes locais. O evento oferecerá uma variedade de serviços gratuitos, incluindo exames oftalmológicos para estudantes, atendimentos de saúde com dentistas, aferição de pressão, testes rápidos e de diabetes, além de uma palestra sobre pediculose e tratamento, e serviços de cabeleireiro.

Além disso, a comunidade, incluindo estudantes e familiares, foi convidada a participar de apresentações dos alunos, desfrutar de pipoca e algodão doce, assistir ao show da escola de samba local e participar de atividades como o xadrez gigante.

Sobre a Parceiros da Educação

A Parceiros da Educação é uma Organização da Sociedade Civil fundada em 2004, que apoia a formação de professores, diretores e gestores públicos da área da educação para fortalecer a aprendizagem dos alunos. Para isso ser possível, estabelece parcerias entre a sociedade civil, escolas e secretarias de educação com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e contribuir diretamente nas políticas públicas educacionais.

Sobre o Instituto SYN

O Instituto SYN é a área social do Grupo SYN, especialista no mercado imobiliário comercial brasileiro. Por meio de parcerias estratégicas, o ISYN promove projetos e ações de responsabilidade social focados em quatro pilares de atuação: Empregabilidade, Empreendedorismo, Relacionamento & Cultura, e Voluntariado.

As iniciativas apoiadas pelo Instituto SYN são direcionadas às comunidades dos entornos dos shoppings centers, empreendimentos comerciais e galpões administrados pela SYN, localizados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Empreendendo ações que possam gerar renda, aprendizagem e capacitação profissional, o ISYN busca colaborar para a mobilidade e inclusão social no Brasil.

Em cinco anos de atuação, o Instituto já impactou mais de 820.000 pessoas, com um investimento na ordem de R$ 16 milhões. Saiba mais em: https://www.institutosyn.org.br/