Eleva São Paulo promove encontro educacional com Claudia Alaminos

A adolescência é um período de transição em que a família e escola precisam trabalhar juntas para acompanhar todas as descobertas e transformações pelas quais os jovens passam. Sob o tema “Como cuidar e acompanhar a adolescência do meu filho?” A Escola Eleva, promoverá o Eleva Experience dedicado aos adolescentes. Com a presença da educadora parental Claudia Alaminos, o encontro será aberto ao público e acontecerá no próximo dia 20 (terça-feira), na Vila Mariana.

O objetivo do encontro é orientar e trocar ideias sobre essa fase crucial, que necessita de uma atenção especial no processo de educação. Será enfatizada a importância do trabalho colaborativo entre escola e pais durante esse período de formação de opinião e identidade.

“A adolescência é uma fase em que as mudanças pelas quais os filhos passam, podem gerar receios e dúvidas nos pais. Saber quais comportamentos são esperados na adolescência e utilizar estratégias eficazes para lidar com eles são primordiais para a manutenção da conexão entre pais e filhos nesta faixa etária.”, comenta Claudia Alaminos.

Após a palestra, os pais terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre o projeto pedagógico diretamente com o corpo docente e participar de um tour guiado pela escola.

“Promover um diálogo com os pais é uma oportunidade de criarmos um ambiente de compreensão e de apoio, essencial para o desenvolvimento saudável e equilibrado desse jovem que está em plena formação. Essa parceria entre pais, alunos e professores é a chave para a construção de uma relação sólida que refletirá no futuro”, destaca Lucy Nunes, Diretora da Escola Eleva São Paulo.

A Escola Eleva São Paulo, unidade inaugurada este ano, promoveu diversos eventos no primeiro semestre para apresentar a escola e a metodologia de ensino que alia tradição à inovação. Para este segundo período, a Eleva anuncia a abertura de uma nova série do ensino fundamental, o 9º ano, com matrículas já abertas. O programa de desconto foi prorrogado até o final deste mês, oferecendo 10% de desconto ao longo da sua vida escolar na Eleva São Paulo, para os alunos que se matricularem dentro do prazo.

Serviço

Eleva Experience – Um mergulho no Ensino Médio

Data: 20/08 (terça-feira)

Horário: 17h

Local: Escola Eleva São Paulo: R. José Antônio Coelho, 819 – Vila Mariana, São Paulo

Link para inscrição: Link