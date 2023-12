Escola de Santo André ganha quadra coberta de lona com tecnologia que permite construção em 45 dias

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) entregou nesta quinta-feira (7) a revitalização da quadra coberta da Escola Estadual Waldomiro Guimarães, localizada em Santo André. O investimento para a obra, primeira de lona tensionada do estado, foi de R$ 1,4 milhão. No total, 1.046 alunos serão beneficiados pela obra conduzida pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

O projeto com lona tensionada apresenta inovação tecnológica que possibilita execução em até 45 dias, tempo equivalente a um quarto do previsto para a construção de uma quadra padrão atualmente. O sistema já é amplamente utilizado em eventos mundiais, como Olimpíadas e Copa do Mundo, e a tecnologia foi testada em laboratórios com túneis de vento. Além disso, todo o aço utilizado é galvanizado a fogo, o que garante durabilidade da construção.

O material usado no processo construtivo da quadra proporciona, além da longevidade da quadra, conforto térmico, proteção contra raios ultravioleta, eficiência energética, baixo custo de manutenção e resistência às variações climáticas e intempéries.

O presidente da Fundação, Jean Pierre Neto, esteve presente no evento de entrega da quadra. “Estamos sempre desafiando nossos times a fazer mais e melhor. Nesse sentido, a FDE está em constante busca por inovação e novos modelos construtivos, sustentáveis e econômicos, para entregar obras de qualidade, com o menor custo e dentro do menor tempo possível. O projeto inovador dessa quadra dialoga com essa intenção de atender à comunidade escolar de maneira mais rápida e eficiente”, afirmou Neto.

Processo construtivo e material

A base da quadra é feita de mastros treliçados confeccionados em tubos de aço e cujos elementos estruturais são galvanizados a fogo, o que evita corrosão, aumenta a durabilidade e resistência e requer pouca manutenção ao longo do tempo.

A cobertura é confeccionada em lona tensionada com membrana armada em tela de poliéster — alcançando três metros de altura — e, por isso, a temperatura interna permanece até quatro graus inferior à externa. Testes em túneis de vento comprovam a capacidade de suportar ventos de até 152 km/h.

O piso esportivo sintético em policloreto de vinila (PVC), reforçado com fibra de vidro, tem estabilidade dimensional e tratamento higienizante com características bactericidas. Flexível e monolítico (sem emendas), é de fácil manutenção e limpeza, além de resistente a raios UV e variações climáticas.

A quadra possui sistema de iluminação em LED, com baixo custo de manutenção, o que permite realização de eventos noturnos.

Equipamentos

O espaço foi entregue completo e está equipado com um par de traves móveis para futebol e handball (tamanhos oficiais) e respectivas redes; um par de postes para vôlei (oficial), incluindo rede e cremalheira; um par de tabelas de basquete (oficial), acompanhada de aros flexíveis e redes de nylon.

Obras no ABC

Nos primeiros 11 meses do ano, foram concluídas 46 obras nos municípios que compõem o Grande ABC, sendo nove em Santo André, 19 em São Bernardo do Campo, duas em São Caetano do Sul, quatro em Diadema, nove em Mauá e três em Ribeirão Pires. O investimento já superou os R$ 67,9 milhões.

Novas unidades

Todas as novas escolas já são construídas com quadras cobertas, o que garante proteção contra intempéries climáticas. Além de representar melhores condições à prática esportiva, as quadras cobertas acabam se tornando espaços de estímulo à participação da comunidade no dia a dia escolar.