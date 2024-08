Escola de Negócios da USCS realiza Ciclo de Aperfeiçoamento Profissional

De 20/8 a 10/10/24, a Escola de Gestão e Negócios da USCS está realizando o seu tradicional “Ciclo de Aperfeiçoamento Profissional”. O objetivo do ciclo é, a partir de profissionais renomados no mercado, abordar importantes temas para aprimorar a formação acadêmica dos estudantes. Além disso, a atividade é aberta também ao público externo. As palestras ocorrem de forma on-line às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h. O acesso para assistir cada uma das palestras é pelo link

“O propósito do ciclo é proporcionar aos estudantes uma diversidade de temas contemporâneas do mundo dos negócios. Aprimora sua formação e sua empregabilidade ao coloca-los em contato com especialistas e profissionais do mercado. Esta ação tem sido contínua porque entendemos que a integração entre teoria e prática é determinante na formação dos futuros profissionais”, explica o gestor do curso de Ciências Econômicas, Prof. Volney Ap. Gouveia.

Veja abaixo a programação:

22/ago: Planejamento patrimonial e sucessório no Brasil e exterior Baer Brasil.

27/ago: Estratégias da BYD com seus veículos no Brasil.

29/ago: Como a tecnologia é uma aliada para combater a falta de habitação e moradia.

03/set: Book-to-Market.

05/set: Modelos de gestão OQR vs KPI.

10/set: Impactos das novas tecnologias.

12/set: As Castas dos Século XXI.

17/set: Plano Real 30 anos: avanços, estagnação e retrocessos.

19/set: Marketing Digital X Marketing Ecosófico.

24/set: A influência da taxa SELIC sobre o mercado de crédito.

26/set: A economia brasileira e os impactos nos negócios empresariais.

03/out: Inteligência emocional em tempos de permanente mudança.

“A Escola de Gestão e Negócios apresenta temas contemporâneos e ainda pautas que, por estarem ainda em fase de consolidação, estarão presentes no cotidiano empresarial dos profissionais por ela formados”, afirma o gestor da Escola de Gestão e Negócios da USCS, prof. José Turíbio de Oliveira.

Sobre a Escola de Gestão e Negócios da USCS

A Escola de Gestão e Negócios representa tradição e qualidade de formação desde 1968. Atualmente, oferece os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Estatística e Ciência de Dados, Gestão Comercial, Gestão de Marketing, Gestão de RH, Gestão Empresarial, Gestão Financeira, Gestão Logística, Negócios Imobiliários, Relações Internacionais, Secretariado e Processos Gerenciais. Os cursos buscam elevar ainda mais a especialização profissional e atender às necessidades imediatas do mercado de trabalho.

Para saber mais sobre os cursos, o acesso é pelo link: https://www.uscs.edu.br/cursos-de-graduacao.