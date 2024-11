Escola de Música do Parque Ibirapuera homenageia Djavan no Planetário Ibirapuera 

A música e a poesia se encontrarão sob o céu estrelado do Planetário Ibirapuera, tocando os corações dos espectadores. É isso que o Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera proporcionará ao público na sessão musical ao vivo ‘Djavanear’, que celebra a carreira do icônico cantor e compositor brasileiro, Djavan. O espetáculo será realizado no dia 23 de novembro, às 17h, na cúpula do Planetário.

Por ser um ambiente inspirador, a plateia será levada a uma viagem astronômica e repleta de ritmos encantadores. O repertório musical contará com músicas atemporais que marcaram a carreira do artista e que continuam brilhando nos dias de hoje, como: Seduzir, Azul, Samurai, Flor de Lis, Linhas do Equador, Água, Vida Nordestina, entre outras. A apresentação é livre para todos os públicos e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local ou pelo Urbiapass.

Sob regência de Daniel Reginato, o Grupo Vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera reúne vozes que praticam as sonoridades da música popular brasileira. Em novembro de 2023, o grupo se apresentou no Planetário, em um espetáculo que homenageou duas vozes femininas e protagonistas da MPB, Elza Soares e Gal Costa. Depois de um ano, eles retornam ao espaço com uma nova performance. Os ingressos são limitados, portanto é essencial que os visitantes adquiram as entradas antecipadamente para não perderem essa experiência única.

Sessão musical ‘Djavanear’ no Planetário Ibirapuera

Data: 23 de novembro de 2024

Horário: 17h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n° – Portão 10 – Vila Mariana, São Paulo – Portão 10

Público: livre

Valor: R$ 60

Ingresso: Urbiapass