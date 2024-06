Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera abre inscrições para curso sobre o Sistema Solar

Já imaginou qual será o destino da terra se um dia o Sol não brilhar mais? E isso é possível de acontecer? A história do Sistema Solar e como surgiram os planetas são curiosidades que muitos buscam desvendar. E a Escola de Astrofísica do Planetário Ibirapuera, administrada pela Urbia, vai ajudar os interessados em astronomia a descobrir como a nossa estrela, o Sol, evolui e qual seu destino daqui a bilhões de anos. Estão abertas as inscrições para o curso ‘Sistema Solar’, que vai se dedicar ao estudo dos planetas e suas luas, asteroides, cometas e planetas anões.

Feito especialmente para os apaixonados pelo mundo da Ciência, a formação será composta por conteúdos que se aprofundam nos fenômenos astronômicos. As aulas serão oferecidas entre os dias 24 e 27 de junho, das 19h às 21h30, no Planetário Ibirapuera, e as inscrições podem ser realizadas pelo Urbiapass.

Com carga horária total de 10 horas/aula e vagas limitadas, o curso tem como objetivo proporcionar uma visão geral do Sistema Solar, desde a sua formação até a configuração atual. Entre os temas que serão apresentados estão ‘Explorando o coração do sistema solar: o Sol’, ‘A jornada pelos astros do Sistema Solar’, ‘Além dos Planetas e descobrindo mundos esquecidos’ e ‘Percorrendo as Fronteiras na busca por Exoplanetas’. As aulas serão ministradas pelo físico e mestre em astronomia peloInstituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, Marcelo Rubinho, astrônomo do Planetário Ibirapuera.

O curso é aberto para o público geral, contudo somente é permitida a participação de menores de 18 anos acompanhados de seus responsáveis. O investimento é de R$ 250,00.