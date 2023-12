Escola Amiga do Meio Ambiente é relançada em Santo André

A Escola Amiga do Meio Ambiente de Santo André está de volta com modelo renovado após interrupção por conta da pandemia da Covid-19. O relançamento ocorreu nesta sexta-feira (8) na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Fernando Pessoa, no Jardim Stella.

Aproximadamente 200 alunos da unidade escolar plantaram uma muda de cambuci como ato simbólico de participação no programa. A ação é uma parceria das secretarias de Meio Ambiente, Educação, Saúde, Infraestrutura e Serviços Urbanos e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

“Estamos retomando o programa com força total. Pelo menos 15 mil estudantes já plantaram uma árvore antes dessa nova fase. A partir de agora vocês também poderão ter a responsabilidade de cuidar dos animais, das árvores e das gestões de meio ambiente”, discursou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

“Esse é um projeto de desenvolvimento ambiental que envolve várias secretarias. Contamos com a ajuda de todos nas ações de bem-estar animal e na preservação do meio ambiente”, completou o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira.

A iniciativa visa sensibilizar alunos e professores sobre a importância da preservação ambiental. Nesse relançamento foi inserida uma nova temática, a do bem-estar animal, que tratará sobre guarda responsável, o cuidado e preservação de animais silvestres. Outras vertentes, como resíduos sólidos e água, poderão ser inseridas no decorrer do programa.

O secretário de Educação, Almir Cicote, ressaltou a importância da prática ambiental nas escolas: “Agregamos a sustentabilidade nas salas de aula. Os alunos de Santo André aprendem desde criança a separar o lixo adequadamente. E também participam de campanha de arrecadação de tampinhas plásticas para reciclagem”.

Para adesão das instituições haverá um período para as inscrições, que serão divulgadas posteriormente.

A Escola Amiga do Meio Ambiente foi criada no dia 21 de setembro de 2018. Na ocasião foram os estudantes da Emeief Homero Thon que realizaram o plantio de diferentes espécies, entre as quais destacam-se cerejeiras, cabeludinhas e grumixamas. A escola foi escolhida para o lançamento por ser uma das maiores colaboradoras no plantio de árvores e mudas frutíferas.