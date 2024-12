Ernani Kuhn e João Cardoso são os campeões da Turismo Nacional em 2024

A histórica temporada 2024 da Turismo Nacional coroou neste domingo as campanhas de Ernani Kuhn e João Cardoso com o título de campeões de tudo: a dupla da Auto Racing gabaritou e conquistou todos os campeonatos em disputa ao longo de um ano marcado por oito etapas, 36 corridas sprint, duas rodadas Endurance e muita emoção nas principais pistas do automobilismo nacional.

A bordo do Chevrolet Onix Sedan #107, Ernani, cuiabano de 28 anos, agregou à sua estante os troféus de campeão Endurance e Overall (soma de pontos em todas as provas do ano) na categoria A, enquanto seu companheiro de equipe Auto Racing, o gaúcho João Cardoso, de apenas 18 anos, levou os três títulos em jogo na categoria B.

Enquanto João Cardoso conquistou como prêmio os incentivos para ascender ao grid da categoria A da Turismo Nacional em 2025, Ernani Kuhn terá a chance de subir para a Stock Series no ano que vem. Com o sonho de correr na Stock Car, o mato-grossense avança um degrau na escala evolutiva promovida pela Vicar e disputará a divisão de acesso no ano que vem.

Com duração de três horas mais uma volta, a prova disputada desde a manhã deste domingo reservou muitas emoções, reviravoltas e um grande duelo nas voltas finais que marcou a definição do título Endurance. A bordo do Chevrolet New Onix #33 da Maranatha Racing, o experiente Pablo Alves lutou até o fim da pressão imposta por Edu de Paula, ao volante do Volkswagen Polo #333 da Duraline.

Em confronto entre um dos nomes mais vitoriosos da TN e um talento da nova geração, levou a melhor o catarinense após empolgante duelo roda a roda. Com o terceiro lugar, Pablo, que que fez dupla com Renato Braga neste fim de semana, terminou com o vice-campeonato Endurance por apenas três pontos de diferença para Ernani e João Cardoso.

Como foi a corrida — Com 26 carros, sendo 23 duplas e três trios, a Turismo Nacional acelerou para a última corrida de um grande ano na sua trajetória com Arthur Scherer na pole com o New Onix #116 da WC6 Motorsport. Parceiro de Dudu Fuentes, que correu como convidado na etapa, o paulista liderou as primeiras voltas, mas foi outro piloto do time de Wellington Cirino, Thiago Riberi (parceiro de Pedro Bürger) quem protagonizou a primeira hora de disputa em Interlagos.

Entre as estratégias de pit-stop e um sólido desempenho com o desenrolar da corrida, Ernani Kuhn escalou o pelotão depois de ter largado em quinto lugar no período em que os pilotos tiveram de lidar com a chuva fina que ‘melou’ o asfalto paulistano. O #107 comandou a prova, seguido pelos Onix de Scherer e Thiago Riberi.

Contudo, a dupla da Auto Racing passou por um grande susto após incidente que envolveu os carros #8, de Mathias de Valle, Edson do Valle e Jairo Andrade, e o #99 de José Vitte e JP Velarde. Foi neste momento que os futuros campeões passaram pelo maior aperto, uma vez que caíram no pelotão, perderam performance e tiveram de ir para os boxes.

O safety-car acionado por conta de incidente sofrido pelo carro #8 aconteceu quando Pedro Bürger liderava a prova e tinha o Toyota Yaris #17 de Juninho Berlanda em segundo, à frente do #18 de Daniel Nino. Mas a bandeira amarela juntou todos novamente e permitiu a aproximação de Ernani Kuhn, que retornou à pista com grande performance e conseguiu assumir a segunda posição após as paradas de pit-stop, logo atrás do #66 de Bürger e Riberi.

Thiago Riberi manteve a dianteira para o #66 na hora final ao mesmo tempo em que o #116 de Scherer e Dudu Fuentes enfrentou muitos problemas e ficou sem qualquer chance de vitória.

Com forte performance, Ernani Kuhn e João Cardoso mantiveram o segundo lugar após a quarta parada. Em ritmo de classificação, a dupla assumiu a liderança após o pit-stop de Bürger e desde então não saiu da liderança da corrida. Juninho e Dudu Berlanda ocupavam o terceiro lugar, à frente de Pablo Alves e Renato Braga e dos irmãos Rafa e Leo Reis.

O #107 reassumiu a liderança quando restavam 46 minutos para a bandeirada e após a volta do #66 à pista na esteira do quarto pit-stop. Mas Bürger e Riberi foram punidos por terem excedido o limite máximo de tempo para finalizar o stint e perderam qualquer chance de buscar a vitória.

Últimos pit-stops e decisão à vista: responsável pelos dois últimos stints da dupla, João Cardoso manteve a dianteira na abertura da meia-hora final de prova. Já o Yaris dos irmãos Berlanda apresentou problemas na reta final de prova e perdeu a chance de conquistar um lugar no pódio no desfecho da temporada. Quem se deu bem foi Pablo Alves e Renato Braga, que escalaram mais uma posição na corrida, subiram para segundo e ficaram muito perto do título Endurance mesmo com a liderança de Ernani e Cardoso.

Com forte desempenho na terceira hora, o Volkswagen Polo #222 de Edu de Paula entrou na briga e lutou pelo segundo lugar com Pablo Alves nas voltas finais. Os pilotos travaram um empolgante duelo roda a roda que durou várias voltas. Claramente com mais ritmo nas retas, Edu conseguiu fazer a ultrapassagem de forma espetacular no Bico de Pato e garantiu um pódio para os irmãos catarinenses. Pablo Alves e Renato Braga ficaram a três pontos do título Endurance, que ficou nas mãos de Ernani e João após confirmarem a vitória em Interlagos e oficializarem também a conquista do campeonato Overall.

A festa dos campeões — Grande campeão dos campeonatos Overall, Sprint e Endurance em 2024 na categoria A, Ernani Kuhn foi protagonista de uma campanha de dez vitórias, duas poles e 23 presenças entre os cinco primeiros ao longo das 38 provas do calendário. A jornada deste domingo marcou a coroação de uma campanha de muita luta.

“Fico emocionado porque enfrentamos problemas na classificação e viramos uma volta no final para marcar o quinto lugar. Em uma prova de Endurance é importante largar entre os cinco, seis primeiros. Foi um diferencial. Hoje foi uma jornada de muita luta, não foi nada fácil. Batalhamos muito, todos nós da equipe, eu e o João, também. Só tenho a agradecer”, destacou o cuiabano.

Protagonista na categoria B, com cinco poles, 19 vitórias e 34 presenças no top-5, João Cardoso foi um dos destaques do ano e, com o título Overall confirmado neste domingo, é nome garantido na classe A da Turismo Nacional em 2025.

“Fizemos um fim de semana incrível e um trabalho intenso. O Ernani e toda a nossa equipe estão de parabéns pelo que foi conquistado hoje. Tenho muito potencial para subir para a categoria A, nosso caminho para 2025”, afirmou o jovem.

Ernani comemoro muito também a confirmação do acesso para o grid da Stock Series, uma meta há muito sonhada pelo piloto e que se concretizará no ano que vem. “Nesse tempo todo durante o ano a expectativa sempre existiu. Já cheguei a testar um carro da Stock Series, e adorei, é muito potente, muito bom. Muito obrigado à Vicar por poder proporcionar essa escala para nós, o que agrega muito para os pilotos e nosso automobilismo como um todo”.

A Turismo Nacional volta a acelerar em 2025 para a nona temporada da sua história. A primeira rodada do ano está marcada para os dias 22 e 23 de março.

Turismo Nacional, temporada 2024

Etapa 8, Super Final BRB, Endurance, Interlagos

Resultado final

1º – Ernani Kuhn/João Cardoso #107(Chevrolet New Onix/Auto Racing), 74 voltas em 3h03min47s440

2º – Edu de Paula/Rafael de Paula #222 (Volkswagen Polo/Duraline Racing), a 20s796

3º- Pablo Alves/Renato Braga #33 (Chevrolet New Onix/Maranatha Racing), a 23s462

4º – Daniel Nino/Diego Augusto #18 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), a 29s035

5º – Lutianne Soares/Leonardo Soares #999 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), a 42s377

6º – Augusto Sangalli/Gabriel Nagel #88 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), a 53s307

7º – Pedro Bürger/Thiago Riberi #66 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), a 1 volta

8º – Thiago Tambasco/Fabiano Cardoso #46 (Hyundai HB20/Fast Racing), a 1 volta

9º – Guilherme de Bellis/Renzo Zambolini #888 (Ford New Ka/Car Racing), a 1 volta

10º – Junior Niju /Ezequiel DallAsta #30 (Chevrolet New Onix/Pein Competições), a 1 volta

11º – Beto Pontes/Rogério Santos Neto/Marcus Borges #90 (Chevrolet New Onix/Landerson Competições), a 2 voltas

12º – Ale Xavier/Vasco Pedro #5 (Chevrolet New Onix/Car Racing), a 2 voltas

13º – Juninho Berlanda/Dudu Berlanda #17 (Toyota Yaris/Pein Competições), a 4 voltas

14º – João Bortoluzzi/Paulo Cocco #80 (Chevrolet New Onix/BF Racing), a 4 voltas

15º – Américo Lanzoni/Rafael Manzini #110 (Chevrolet New Onix/Manzini), a 5 voltas

16º – Arthur Scherer/Eduardo Fuentes #116 (Chevrolet New Onix/WC6 Motorsport), a 6 voltas

17º – Raphael Teixeira/Gustavo Cordeiro/Pablo Marçal #37 (Chevrolet New Onix/Classe A), a 7 voltas

18º – Thiago Guinzelli/Dudu Moratelli #105 (Chevrolet New Onix/Porthack Racing), a 14 voltas

19º – Beto Cavaleiro/Thiago Sansana/Thaline Chicoski #77 (Chevrolet Onix/Car Racing), a 27 voltas

20º – Edson do Valle/Mathias de Valle/Jairo Andrade #8 (Chevrolet New Onix/Brandão), a 36 voltas

21º – José Vitte/João Velarde #99 (Chevrolet New Onix/Auto Racing), a 43 voltas

22º – Rodrigo Gil/Enzo Falquete #177 (Toyota Yaris/Classe A), a 49 voltas

23º – Dorivaldo Gondra Jr./Filipe Borges #121 (Volkswagen Polo/Porthack), a 51 voltas

24º – Victor Manzini/André Bragantini #117 (Peugeot 208/Manzini), a 61 voltas

25º – Marcel Jordand/Sergio Ramalho #39 (Chevrolet New Onix/Fast Racing), a 62 voltas

Excluídos

Rafael Reis/Leo Reis #301 (Chevrolet New Onix/Car Racing)

Classificação do campeonato Overall*

Categoria A**

1º – Ernani Kuhn, 618 pontos

2º – Pablo Alves, 591

3º – Rafael Reis, 557

4º – Juninho Berlanda, 525

5º – Arthur Scherer, 518

6º- Pedro Bürger, 486

7º – Lutianne Soares, 326

8º – Beto Pontes (Sênior), 232

9º – Edson do Valle/Jairo Andrade, 185

Categoria B**

1º – João Cardoso, 816

2º – Daniel Nino, 790*

somam pontos ao campeonato Overall somente os pilotos que participaram de todas as oito etapas da temporada 2024

** pontuação extraoficial

Classificação do campeonato Endurance (top-10)*

1º – Ernani Kuhn/João Cardoso, 70 pontos

2º – Pablo Alves/Renato Braga, 67

3º – Fabiano Cardoso, 66

4º – Edu de Paula, 64

5º – Rafael de Paula, 60

6º – Augusto Freitas, 46

7º – Daniel Nino/Diego Augusto, 44

8º – Augusto Sangalli/Gabriel Nagel, 44

9º – Kreis Jr., 37

10º – Pedro Bürger/Thiago Riberi, 34

*pontuação extraoficial