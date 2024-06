Eric Granado vence a quarta etapa do SuperBike Brasil 2024

Eric Granado venceu a quarta etapa do SuperBike Brasil 2024, realizada neste domingo (16/6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Com o resultado, ele amplia liderança da categoria principal, a SuperBike Pro. A equipe Honda Racing também foi ao pódio com os pilotos Guilherme Brito, segundo colocado da corrida, e João Carneiro, em quinto lugar. Eles utilizam as motocicletas CBR 1000RR-R Fireblade SP.

No dia anterior, Granado sofreu uma queda e não impôs o seu melhor tempo na disputa da Superpole, que definiu posições para a largada da prova da SuperBike. Do oitavo lugar do grid para a dianteira na segunda volta, o piloto mostrou forte recuperação e agora possui 18 pontos de vantagem sobre o vice-líder, na busca pelo pentacampeonato da SuperBike Pro.

“Foi um fim de semana difícil, machuquei o lado esquerdo do corpo na queda e fiquei bastante dolorido. Quero parabenizar a equipe pelo grande trabalho. O pessoal não dormiu para montar a minha moto, dei o máximo e a vitória é o que todos merecem”, afirma Granado.

Guilherme Brito largou da pole position pela segunda vez na temporada e finalizou a corrida logo atrás do companheiro de time. “Foi uma corrida boa para a Honda Racing, fizemos dobradinha. Foi importante pontuar o máximo possível, na próxima vou tentar a primeira vitória do ano.”

João Carneiro garantiu outro lugar no pódio para a equipe Honda Racing. “O calor estava intenso. Baixei o meu tempo em mais de um segundo com relação à etapa anterior, todos os pilotos estão num nível muito forte“, conclui.

O desempenho confirma Carneiro no quarto lugar da tabela da SuperBike Pro, com 55 pontos – o mesmo que o terceiro colocado. Brito é o quinto da classificação (51 pontos). A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.

Copa Pro Honda CBR 650R – A corrida da categoria Copa Pro Honda CBR 650R teve como vencedor o piloto Gui Foguetinho, seguido por Juninho Moreira. Fabio Delefrate foi o terceiro colocado e mais rápido pela classe Light. Na Master, destaque para Alexandre Colorado.

O desempenho rendeu a liderança geral para Gui Foguetinho, quatro pontos na frente de Lucas Bessa na classificação. Higor Vidotto e Chrystian Quick estão nas primeiras posições das classes Light e Master, respectivamente.

A quinta etapa do SuperBike Brasil 2024 está programada para o dia 28 de julho novamente no Autódromo de Interlagos.

SuperBike Brasil 2024

4ª etapa

Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo (SP)

Resultados extraoficiais (três primeiros)

Classificação após quatro etapas

SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 88 pontos

2 – #35 – Diego Perez – 70 pontos

3 – #83 – Meikon Kawakami – 55 pontos

4 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 55 pontos

5 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP – 51 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho – 77 pontos

2 – #111 – Lucas Bessa – 73 pontos

3 – #377 – Chrystian Quick – 62 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Light

1 – #319 – Higor Vidotto – 93 pontos

2 – #333 – Cleber Araújo – 68 pontos

3 – #388 – Fabio Delefrate – 67 pontos

Copa Pro Honda CBR 650R / categoria Master

1 – #377 – Chrystian Quick – 92 pontos

2 – #27 – Alexandre Colorado – 52 pontos

3 – #78 – Ian Goes – 48 pontos

Resultados 4ª etapa

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

1 – #51 – Eric Granado – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #44 – Guilherme Brito – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – #87 – Ton Kawakami

5 – #14 – João Carneiro – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

1 – #72 – Gui Foguetinho

2 – #84 – Juninho Moreira

3 – #388 – Fabio Delefrate

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

1 – #388 – Fabio Delefrate

2 – #319 – Higor Vidotto

3 – #333 – Cleber Araújo

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

1 – #27 – Alexandre Colorado

2 – #377 – Chrystian Quick

3 – #78 – Ian Goes