Equipe Maverick sonha com a vitória no 24 Horas Rental Kart em Itu

O kartismo é uma modalidade repleta de histórias, disputas e emoções e no próximo final de semana, a equipe Maverick estará na disputa da nona edição das 24 Horas Rental Kart emparelhando dois equipamentos.

O time vem de quatro vice-campeonatos seguidos e agora, pensa mais do que nunca em receber a bandeira quadriculada na primeira colocação.

Em entrevista a Matheus Furlan do Portal e TV High Speed Brazil, Antônio Oliveira da equipe Maverick falou sobre a equipe, dedicação, estratégia e expectativas para a disputa que se aproxima no Kartódromo Arena de Itu.

“Nossa equipe surgiu em 2016 para participar das 24 Horas Rental Kart e desde então, estamos presentes em todas as edições. Sempre competimos como Maverick. Antes, o regulamento permitia até três karts por equipe, mas hoje estamos limitados a dois. Este será o primeiro ano em que entraremos com a definição prévia de categoria A e B.”

Antônio destacou o histórico de quatro vice-campeonatos consecutivos desde que a prova passou a ser realizada em Itu, em 2020. Ele afirmou que este ano será marcante, já que as equipes Karteiros e Car Racing, dominantes em edições anteriores, não estarão na disputa. “Será um campeão inédito, o que aumenta nossas chances. É claro que a competição será forte, mas somos vistos como favoritos, e isso traz uma responsabilidade maior. Em 2022, estivemos muito próximos da vitória, chegando a apenas dois segundos do líder após 24 horas de prova. Foi a chegada mais apertada da história do evento e nos deixou ainda mais determinados.”

A preparação da Maverick é detalhada e meticulosa. Composta por 14 pilotos e uma equipe técnica completa, o time investe em tecnologia e estratégias bem definidas. Antônio comentou sobre a organização interna e o uso de ferramentas específicas para gerenciamento de dados e cronometragem. “Temos uma estrutura no box que inclui cronometristas e estrategistas tanto para o kart ponteiro quanto para empurra. Nossa estratégia já está planejada para diferentes condições com auxílio do Race Maps desenvolvido pela Brasil Kart seja com pista seca, chuva moderada ou contínua. A experiência acumulada ao longo dos anos nos ajuda a nos preparar para qualquer cenário.”

Um dos fatores cruciais da prova será a gestão das paradas, devido aos dois traçados distintos: o curto, com voltas de aproximadamente 50 segundos, e o longo, de 1 minuto e 5 segundos por volta. Antônio explicou que o número de paradas e o tempo em pista dependerão da abordagem de cada equipe. “Nosso plano é começar com uma estratégia moderada e ajustar conforme a prova avança. As primeiras 12 horas serão decisivas para entender o comportamento das equipes e adaptar nossa tática.”

Com meses de preparação, a Maverick está otimista. “Estamos confiantes de que podemos alcançar o nosso tão esperado primeiro lugar. A ansiedade aumenta à medida que o evento se aproxima, mas vamos trabalhar duro e fazer a nossa parte tanto na pista quanto no box para conquistar a tão almejada vitória,” concluiu Antônio Oliveira.

Confira o cronograma do próximo final de semana:

Sábado, 14:

8h00 – Briefing

08h30 – Tomada de tempo

Largada acontecerá logo após o término da tomada de tempo.

Transmissão

A realização das 24 Horas Rental Kart contam com o da Alpie, KGV e Kartódromo Arena de Itu e contarão a transmissão no You Tube da equipe Alpie – https://www.youtube.com/@alpieoficial e CBTV Play. A disputa terá retransmissão no Portal e TV High Speed Brazil (www.youtube.com/highspeedtvbr) em horário alternativo.