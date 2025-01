Equipe Manzini alcança o terceiro lugar na categoria T2 na 1000 Milhas de Interlagos

Na primeira corrida do Pulse Abarth em todo o mundo, a Equipe RMCP (Roberto Manzini Centro Pilotagem) terminou a mais lendária prova de endurance do automobilismo brasileiro na 28ª posição na classificação geral, entre 70 carros, e em terceiro lugar na categoria T2 (Turismo até 2.1 Turbo) do Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas Chevrolet Absoluta.

Isso depois de largar na última posição, por não ter marcado tempo na classificação, e dos boxes, após construir a versão 1000 Milhas do carro cedido pela Stellantis, dona da marca Abarth, em apenas 18 dias, com a equipe chefiada pelo engenheiro Marcelo Marques, e de fazer exclusivamente os cinco treinos oficiais da competição realizada no Autódromo de Interlagos na madrugada e na manhã de 26 de janeiro, domingo.

O Pulse Abarth #70 foi conduzido pelo time formado por Roberto Manzini, 69 anos, dono da Equipe RMCP, em sua quarta vez na 1000 Milhas de Interlagos; Ricardo Dilser, 52 anos, tricampeão brasileiro de endurance, influencer e apresentador do programa AutoEsporte na TV Globo, em sua oitava vez; Eduardo Bernasconi, 50 anos, jornalista fundador da Fullpower, em sua sexta vez; e Victor Manzini, 17 anos, piloto da Turismo Nacional em sua estreia na 1000 Milhas.

A prova de 12 horas teve início tumultuado, sob chuva, com vários acidentes e quebras que levaram o safety car à pista por diversas vezes nas primeiras horas e depois ao longo de toda a corrida, que acabou sob muito calor. Ricardo Dilser fez o primeiro stint e, ao fim de duas horas, entregou o #70 para Victor Manzini na 13ª posição, depois de ter chegado à 12ª, e segunda na categoria T2.

Feito que chamou a atenção pela alta competitividade entre pilotos muito experientes com poderosos protótipos e carros de turismo e gran turismo e pelo fato de o Pulse Abarth 1000 Milhas ser praticamente o mesmo carro vendido nas concessionárias, com exceção do kit de repotenciamento da BPower que aumenta a curva de torque do motor e mantém as temperaturas de ar de admissão em níveis mais baixos. A potência de 185cv e o torque de 270 Nm do motor 1.3 Abarth foram ampliados para 205 cv e 310 Nm de força.

Volta mais rápida

Os pilotos da Equipe Manzini esquivaram-se de acidentes e incidentes, a não ser por dois leves toques de Dilser negociando ultrapassagens com outros pilotos, corriqueiras em competições muito disputadas. Eles pautaram-se pela prudência e tranquilidade na condução do #70 para atingir plenamente o objetivo do time: concluir a desafiadora corrida e provar a resistência do Pulse Abarth. Com direito à volta mais rápida da prova que Ricardo Dilser fez na passagem 209, em 2min08s382 pelos 4.309 metros da pista de Interlagos.