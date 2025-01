Equipe Honda Racing lidera três categorias no penúltimo dia do Rally Piocerá 2025

O terceiro dos quatro dias de disputa do Rally Piocerá 2025 chegou ao fim com balanço positivo para a equipe Honda Racing. Os pilotos do time lideram a classificação da prova em três categorias: Alexandre Valadares “Brankim” (Graduado), Dário Júlio (Over 35) e Bárbara Neves (Feminina). Na Elite, Bruno Crivilin, com a motocicleta Honda CRF 450RX, está em terceiro lugar, a cinco pontos dos primeiros colocados. A quinta-feira (30/1) reservou o mais longo percurso desta edição, com 310 quilômetros de trilhas entre Sobral e Quixeramobim, no Ceará.

Crivilin ficou com o sétimo lugar do dia após um pequeno erro de navegação, que custou um melhor resultado em função das características do roteiro. “Chegamos ao fim da etapa, o que é importante. Havia uma pegadinha na planilha e eu não passei por um PC. Em um percurso com estradas e médias baixas de velocidade, isso acaba pesando, mas faz parte. A chance de briga pela vitória ainda existe, e vamos para o último dia em busca do melhor. O que tiver de ser, vai ser”, analisou o capixaba, que disputa a tradicional prova de enduro de regularidade pela primeira vez.

Tiago Wernersbach, outro capixaba com a CRF 450RX, acabou surpreendido pela mesma ‘armadilha’ colocada pela organização na planilha. Ele fechou o dia em décimo e ocupa a 11ª posição na geral. “O dia foi bom, andei bem, mas errei no mesmo ponto de vários outros pilotos. Estou confiante para o último dia e vou em busca de vencer a etapa.”

Na Graduado, Alexandre Valadares, o Brankim, passou a comandar a classificação acumulada com sua CRF 250R após ser o melhor desta quinta-feira. Com apenas um ponto de vantagem, o mineiro sabe que terá de fazer o seu melhor para terminar no alto do pódio. “O dia foi bem cansativo, com quase oito horas de prova muito dura e desgastante. Agora vou descansar, partir para a última etapa e defender essa liderança”, destacou.

Dário Júlio também está à frente de todos os adversários na Over 35, depois de vencer seu segundo dia de prova consecutivo. O mineiro, com a CRF 250RX, larga nesta sexta-feira (31/1) em busca de sua oitava vitória no Piocerá. “Fui muito bem, ganhei de novo e estou bastante animado para o último dia. Vou mais uma vez com tudo, concentrado para não errar na navegação e brigar pelo título”, disse.

A goiana Bárbara Neves, com a moto Honda CRF 250F, manteve a ponta na Feminina, após o segundo lugar da etapa. Ela conta com um último dia mais técnico para fazer a diferença e confirmar a vitória entre as mulheres pelo segundo ano. “Tivemos pela frente muitos estradões e poucas trilhas. O importante é que sigo líder. Espero fazer uma etapa redonda, sem erros, para comemorar no fim.”

Os vencedores do Rally Piocerá serão conhecidos ao fim do percurso de 218 km entre Quixeramobim e Beberibe, no litoral cearense, neste quarto dia de disputas. A prova teve início na última terça-feira (28/1), em Teresina (PI), e vale pelo Campeonato Brasileiro de Enduro de Regularidade 2025.

Resultados extraoficiais – Rally Piocerá 2025 (três primeiros)

Classificação Motos – após três dias de prova

Categoria Elite

1º – #1 – Emerson Loth – 64 pontos

2º – #10 – Jomar Grecco – 64 pontos

3º – #8 – Bruno Crivilin – Honda Racing – CRF 450RX – 59 pontos

11º – #7 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX – 33 pontos

Categoria Graduado

1º – #19 – Alexandre Valadares “Brankim” – Honda Racing – Honda CRF 250R – 69 pontos

2º – #16 – Leonardo Malagutti – 68 pontos

3º – #25 – Lenilson de Freitas Viana – 56 pontos

Categoria Over 35

1º – #31 – Dário Júlio – Honda Racing – Honda CRF 250RX – 68 pontos

2º – #28 – Alex Azevedo Nunes – 63 pontos

3º – #29 – Gabriel Carneiro – 60 pontos

Categoria Feminina

1º – #106 – Bárbara Neves – Honda Racing – Honda CRF 250F – 72 pontos

2º – #105 – Kessia Pires Tristão – 69 pontos

Dia 3

Categoria Elite

1º – #1 – Emerson Loth

2º – #10 – Jomar Grecco

3º – #11 – Guilherme Cascaes

7º – #8 – Bruno Crivilin – Honda Racing – CRF 450RX

10º – #7 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX

Categoria Graduado

1º – #19 – Alexandre Valadares “Brankim” – Honda Racing – Honda CRF 250R

2º – #20 – Douglas Tarquino da Silva

3º – #14 – Julio Cesar da Silva Tiket

Categoria Over 35

1º – #31 – Dário Júlio – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – #29 – Gabriel Carneiro

3º – #27 – Marcos Vinicyus Feitosa

Categoria Feminina

1º – #105 – Kessia Pires Tristão

2º – #106 – Bárbara Neves – Honda Racing – Honda CRF 250F

Programação *

31/1 – Dia 4 – Sexta-feira

Quixeramobim (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 218km

*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.