Honda Racing assume liderança das motos na metade do Rally Piocerá 2025

A chegada do Rally Piocerá 2025 ao Ceará foi sinônimo de vitórias e avanço na classificação geral para a equipe Honda Racing. O segundo dos quatro dias da prova, nesta quarta-feira (29/1), levou os pilotos de Pedro II (PI) a Sobral, com um percurso de 276 quilômetros que, mais uma vez, exigiu atenção à navegação. Melhor na categoria Elite, Bruno Crivilin, com a motocicleta Honda CRF 450RX, assumiu a liderança, em sua primeira participação no evento.

Com formação no Enduro FIM (velocidade), no qual soma 12 títulos nacionais, o capixaba mostrou mais uma vez competência quando o desafio não é acelerar, e sim manter-se fiel à média de velocidade da planilha, caso do tradicional enduro de regularidade nordestino. Crivilin subiu de rendimento e foi preciso no segundo dia do Piocerá, diante de um grupo de adversários que reúne os principais especialistas da modalidade. “Eu me concentrei bem na planilha e naveguei melhor, foi um bom dia. O roteiro nos levou a locais muito bonitos, as médias de velocidade estiveram mais baixas, mas faz parte. Estou na briga e vou focado para os últimos dois dias de prova“, resumiu.

Ainda na Elite, Tiago Wernersbach, também com a CRF 450RX, evoluiu em relação à véspera, com a oitava posição do dia, o que o levou ao nono lugar geral. “Foi um dia melhor, com mais trilhas. Eu me concentrei, fiz o meu máximo, e é isso: a cada dia melhorando para buscar chegar bem no fim da prova.“

Alexandre Valadares, o Brankim, voltou a ser o segundo na Graduado, mesma posição ocupada na classificação acumulada. “Tive alguns problemas com os aparelhos de navegação, mas não me atrapalharam tanto e fiz mais um bom dia. Estou bastante animado para essa segunda metade do Piocerá e agora é tentar vencer os dois dias restantes para levar a prova“, destacou o mineiro, que comanda uma CRF 250R.

Chefe da equipe Honda Racing de Rally, o também mineiro Dário Júlio, com uma CRF 250RX, fez valer toda a sua experiência e talento como piloto para entrar na briga por seu oitavo título no Piocerá. “Consegui andar melhor do que no primeiro dia. Como larguei mais à frente, não enfrentei tráfego nas trilhas travadas. A expectativa para o restante da prova é muito boa, o objetivo é não errar nada para me sair bem também nos dois últimos dias.”

Bárbara Neves se manteve invicta no Piocerá 2025 para consolidar a liderança na Feminina. “Foi um ótimo dia, longo, com trilhas bem bacanas. Começamos com o sol, depois pegamos chuva e calor na chegada a Sobral. Andei dentro da margem de segurança pensando na classificação geral“, disse a goiana, que pilota uma CRF 250F.

O penúltimo dia do Rally Piocerá 2025 desafiará os pilotos com o percurso mais longo desta edição. De Sobral a Quixeramobim serão 310 km de trilhas que mais uma vez exigirão atenção e preparo. Os vencedores serão conhecidos sexta-feira (31/1), em Beberibe.

Resultados extraoficiais – Rally Piocerá 2025 (três primeiros)

Classificação Motos – após dois dias de prova

Categoria Elite

1º – #8 – Bruno Crivilin – Honda Racing – CRF 450RX – 45 pontos

2º – #10 – Jomar Grecco – 42 pontos

3º – #1 – Emerson Loth – 39 pontos

9º – #7 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX – 22 pontos



Categoria Graduado

1º – #16 – Leonardo Malagutti – 50 pontos

2º – #19 – Alexandre Valadares “Brankim” – Honda Racing – Honda CRF 250R – 44 pontos

3º – #25 – Lenilson de Freitas Viana – 40 pontos



Categoria Over 35

1º – #28 – Alex Azevedo Nunes – 47 pontos

2º – #31 – Dário Júlio – Honda Racing – Honda CRF 250RX – 43 pontos

3º – #29 – Gabriel Carneiro – 38 pontos



Categoria Feminina

1º – #106 – Bárbara Neves – Honda Racing – Honda CRF 250F – 50 pontos

2º – #105 – Kessia Pires Tristão – 44 pontos



Dia 2

Categoria Elite

1º – #8 – Bruno Crivilin – Honda Racing – CRF 450RX

2º – #30 – Saulo Bolandrini

3º – #10 – Jomar Grecco

8º – #7 – Tiago Wernersbach – Honda Racing – CRF 450RX



Categoria Graduado

1º – #16 – Leonardo Malagutti

2º – #19 – Alexandre Valadares “Brankim” – Honda Racing – Honda CRF 250R

3º – #25 – Lenilson de Freitas Viana

Categoria Over 35

1º – #31 – Dário Júlio – Honda Racing – Honda CRF 250RX

2º – #28 – Alex Azevedo Nunes

3º – #24 – Ryan Medeiros Borges de Sousa



Categoria Feminina

1º – #106 – Bárbara Neves – Honda Racing – Honda CRF 250F

2º – #105 – Kessia Pires Tristão



Programação *

30/1 – Dia 3 – Quinta-feira

Sobral (CE) a Quixeramobim (CE)

Percurso: 310km

31/1 – Dia 4 – Sexta-feira

Quixeramobim (CE) a Beberibe (CE)

Percurso: 218km

*A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.