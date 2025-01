Rally Piocerá 2025: novos roteiros e belezas naturais entre Piauí e Ceará

De 27 a 31 de janeiro, o 38º Rally Piocerá levará uma caravana de mais de 1 mil pessoas para o interior do Piauí e do Ceará. Por meio do esporte, o evento movimenta a economia das cidades por onde passa e, ainda, impulsiona o turismo de aventura da região. Em 2025, a largada é de Teresina (PI) e os competidores seguem rumo a Beberibe (CE), com chegada na Praia de Morro Branco. Serão cerca de 1 mil km apresentando um Brasil que muitos brasileiros não conhecem, percorrendo serra, sertão e mar.

O Rally Piocerá tem como um de seus pilares o Turismo, e, portanto, ao escolher as cidades anfitriãs e realizar o levantamento dos percursos de provas, se preocupa com o apelo turístico. “O que temos nas mediações para apresentar ao nosso público? Essa é sempre a pergunta que fazemos quando estamos na fase de decidir por onde vamos passar”, disse Ehrlich Cordão, CEO da Radical Produções, organizadora do evento. “Os caminhos sempre têm uma diversidade muito grande de paisagens, que vão das serras às dunas e falésias do litoral, variados tipos de vegetações, proporcionando experiências que só quem participa do nosso evento pode viver”, completa.

São mais de 30 cidades ao longo do roteiro percorridas por três modalidades: Enduro (motos), Rally de Regularidade (motos, quadriciclos, UTV’s e carros) e Bikes. Os competidores das categorias motorizadas percorrem um trajeto de 1.085 km em 2025 que incluem, além de Teresina e Beberibe, as cidades anfitriãs de Pedro II (PI), Sobral (CE) e Quixeramobim (CE). Já para os ciclistas, são 367 km, com pernoites em Campo Maior (PI), Piripiri (PI), Pedra Branca (CE) e Baturité (CE).

Para cruzar toda essa linha é preciso passar por vários municípios, sendo alguns deles: Piauí – Altos, Pau D’arco, Alto Longá, Juazeiro do Piauí, Milton Brandão, Cocal de Telha; Ceará – Carnaubal, São Benedito, Santa Quitéria, Madalena, Quixadá, entre outras.

Do Piauí e Ceará para o Brasil

A cada ano, os amantes do off-road aguardam ansiosamente pela divulgação do roteiro do rally. A organização busca explorar novas rotas e, ao longo das edições anteriores, levou os participantes a lugares inóspitos, mas também bastante conhecidos, como os Lençóis Maranhenses, as serras do Piauí e as dunas cearenses, proporcionando uma imersão completa nos ecossistemas locais.

Em 2025, depois da largada em Teresina (28/01), o rally segue para Pedro II – localizada no norte do Piauí – que é conhecida por suas belezas naturais e locais para a prática do ecoturismo. A cidade mantém um charmoso centro histórico com construções do período colonial, igrejas centenárias e casarões antigos. O Morro do Gritador é um dos destaques desse roteiro, além das minas de Opala, pedra preciosa que só é encontrada na Austrália, na cidade piauiense e no planeta Marte.