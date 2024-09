Equipe da Escolinha de Judô da Prefeitura de Nova Odessa conquista medalha na Copa 4ª de Campinas

No último final de semana, a judoca Maria Eduarda, da equipe das Escolinhas de Esportes da Prefeitura de Nova Odessa, participou da Copa 4ª de Campinas de Judô. E trouxe mais uma medalha para a cidade. Ela, que competiu na categoria Sub-18 Meio Médio e conquistou o 3º lugar. O evento aconteceu no domingo, dia 08/09/2024, no Clube Concórdia, com judocas de toda a região.

Também participaram da competição, representando Nova Odessa, os atletas Benício Pires, Caio Freitas Rodrigues, Larissa Freitas, Pietro Bernardo e Vitor Cavalcanti, que participaram bravamente das lutas e mostraram ao público suas incríveis habilidades.

De acordo com o professor Eugênio Cavalcanti, da Escolinha de Judô da Prefeitura, os resultados conquistados no Copa Brotas de Judô “são incríveis”. “Fico muito feliz com o comprometimento e dedicação dos atletas. As medalhas são o resultado de seus esforços e dedicação com os treinos. Parabéns a todos”, afirmou o sensei.

“Quero agradecer os patrocinadores que auxiliaram nossos atletas em mais esta competição. Muito obrigado as empresas Multimalhas, Aposerv, Ótica de Sales, Triaction Team e Padaria do Marajoara”, concluiu Eugênio.

“Com mais essa conquista, Nova Odessa reafirma seu potencial no cenário esportivo regional, mostrando que o judô é uma modalidade na qual o município se destaca. Parabéns a todos os atletas pelo empenho e pelos resultados alcançados”, apontou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Renan Reis.

MODALIDADES

Retomadas em 2022, as Escolinhas Municipais de Esportes mantidas pela Prefeitura já atendem a mais de 2.200 crianças e adolescentes, além de muitos adultos. A Secretaria de Esportes e Lazer segue ampliando as opções de modalidades, horários e locais.

Atualmente, o Esporte oferece aulas de danças, handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos. As aulas são ofertadas gratuitamente nos ginásios e campos de futebol da cidade, além do Espaço Melhor Idade, no Centro.

Para saber mais ou se inscrever em uma das modalidades acima, os interessados devem se dirigir até o Ginásio de Esportes mais próximo de sua casa, ou conferir a tabela completa das aulas e horários disponíveis em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/secretaria-de-esportes-e-lazer/diretoria-de-esportes.