Equipe ambiental de Ribeirão Pires realiza quase 300 operações em janeiro

A Equipe de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Ribeirão Pires fechou janeiro com um balanço positivo: 295 operações realizadas. A força-tarefa da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal incluiu resgates de animais silvestres, domésticos e comunitários; combate a maus-tratos, castrações e ações de reintegração de animais à Natureza.

Foram registrados 120 resgates de animais silvestres, como pássaros, gambás e cobras, que, após passarem por avaliação, foram reintegrados aos seus habitats. No total, incluindo animais que já estavam em tratamento, 142 puderam voltar à Natureza neste período. Além disso, a equipe socorreu 123 animais domésticos, como cães e gatos, e 22 comunitários, reforçando o cuidado com animais em situação de vulnerabilidade.

Outro ponto de destaque foi o enfrentamento às ocorrências de maus-tratos, com 55 casos atendidos. A equipe agiu em situações de abandono, negligência e violência contra os animais, promovendo acolhimento e suporte aos bichos em situação de risco. “As denúncias que recebemos são fundamentais para que possamos agir rapidamente e proteger os animais. Contamos com a colaboração da população nesse trabalho”, comentou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Temístocles Cristofaro.

Além dos resgates e das ações de proteção, a equipe intensificou o trabalho preventivo para evitar a superpopulação de animais domésticos. Durante o mês, foram realizadas 111 castrações gratuitas, auxiliando na redução de casos de abandono e promovendo o controle de zoonoses. As castrações fazem parte de um programa contínuo da Prefeitura, que também inclui campanhas de conscientização.

De acordo com a secretaria, o volume de operações realizadas reflete o compromisso da gestão com uma cidade mais sustentável e empática. “Estamos focados em criar um ambiente onde todos – pessoas e animais – possam viver com qualidade de vida. As ações da nossa equipe mostram como as políticas públicas podem impactar positivamente o dia a dia da cidade”, afirmou o secretário.

A população também tem papel fundamental nesse processo. Denúncias de maus-tratos ou pedidos de resgates podem ser feitos pelo telefone ou WhatsApp (11) 4824-4197 da equipe, assim como pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital, que também recebe denúncias e inscrições para participar do programa de castração.