Ribeirão Pires intensifica combate ao Aedes aegypti com mapeamento e controle de larvas

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, deu início ao ano com ações intensificadas no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Entre as primeiras iniciativas do mês, foi realizada a Atividade de Densidade Larvária (ADL), trabalho estratégico que mapeia a presença do mosquito em cada bairro, permitindo a adoção de medidas específicas e eficazes nas áreas mais afetadas. Ao todo, nesta primeira etapa foram vistoriados 23 bairros.

A ADL acontece quatro vezes durante o ano e faz parte do cronograma de ações da Prefeitura de Ribeirão Pires que conta com equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que desenvolve iniciativas permanentes de vistorias periódicas em pontos estratégicos, visita de conscientização nas residências e atividades diárias de prevenção.

Em 2025, a Prefeitura reforçou as armadilhas de combate ao mosquito com a instalação de mais 300 pontos de controle. Ao todo, a municipalidade conta com 900 aparelhos instalados em locais estratégicos como escolas, unidades de saúde, estações, clubes, pontos de lazer, entre outros.

Investimento no combate às arboviroses – Ribeirão Pires receberá aporte de R$ 626 mil do Governo Estadual para reforçar as ações de combate à dengue e outras arboviroses. O anúncio foi realizado na última quinta-feira (23) pelo governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes. Do total, R$ 313 mil serão destinados exclusivamente ao enfrentamento da dengue, enquanto o restante será direcionado ao combate de doenças como Zika, chikungunya e febre amarela.

Vacinação Dengue – A vacinação contra a dengue em Ribeirão Pires também segue nas unidades de saúde. A imunização está disponível para crianças de 10 a 14 anos. O esquema vacinal consiste em duas doses, com intervalo de três meses entre ambas. Em casos de infecção recente pelo vírus, recomenda-se aguardar seis meses para o início do esquema vacinal.