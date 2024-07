Entregador é preso por ‘delivery’ de drogas no centro de São Paulo

Um esquema de entrega de drogas foi descoberto pela Polícia Militar nesta quarta-feira (24) na Sé, na região central de São Paulo. Um entregador, de 23 anos, circulava em uma moto com diversas porções de entorpecentes embaladas em uma mochila de delivery de comida por aplicativo.

Durante patrulhamento, os agentes do 7° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano suspeitaram do motociclista e iniciaram a abordagem. O homem, que se identificou como entregador, usava uma mochila de aplicativo de delivery. De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria recebido “mercadorias” e realizaria algumas entregas no centro capital paulista.

Na mochila, havia diversos pacotes com destinatários diferentes. Dentro de uma das embalagens, os militares apreenderam 26 comprimidos de ecstasy. Entre os demais pacotes, havia substâncias para anestesiar animais, porções de maconha, LSD, 14 de cocaína e frascos de lança-perfume.

Os entorpecentes e a moto foram apreendidos. O suspeito foi conduzido ao 78º Distrito Policial (Jardins), onde foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.