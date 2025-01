Enterro de Léo Batista no interior de SP tem presença de fãs, amigos e familiares

Nesta terça-feira, 21 de novembro, familiares, amigos e admiradores do renomado jornalista esportivo Léo Batista se reuniram em Cordeirópolis, interior de São Paulo, para prestar suas últimas homenagens ao ícone do jornalismo brasileiro. O sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal da cidade que o viu nascer.

A cerimônia teve início às 15h e contou com a presença de diversas pessoas que marcaram presença para lembrar e celebrar a vida do comunicador. Um dia antes, na segunda-feira, 20 de novembro, o corpo de Léo Batista foi velado na sede do Botafogo, no bairro de General Severiano, onde os fãs puderam se despedir em um velório aberto ao público. A paixão do jornalista pelo time carioca era notória ao longo de sua trajetória.

Léo Batista faleceu no domingo, 19 de novembro, aos 92 anos, em decorrência de complicações relacionadas a um tumor no pâncreas, em um hospital localizado no Rio de Janeiro.

Durante o enterro, seu sobrinho José Vitor Lucke fez uma emocionada homenagem ao tio, recordando que Léo iniciou sua carreira muito jovem, aos 16 anos. Ele destacou a simpatia e o carisma que o jornalista exibia na televisão e que também eram evidentes em suas interações familiares. “O que vocês viam na televisão era a mesma personalidade dele com a família”, comentou José Vitor. “Todo ano, nas férias, ele me visitava e sempre trazia camisas que não usaria mais; assim eu tinha camisetas novas para todo o ano”, lembrou com carinho.

“Hoje é um dia muito triste, mas também motivo de grande orgulho ver tamanha manifestação de amor e respeito. Léo foi uma referência para todos nós, viveu plenamente até os 92 anos e cumpriu sua missão com maestria”, concluiu o sobrinho, refletindo sobre a importância do legado deixado pelo jornalista.