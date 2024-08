Entenda quais são os cuidados respiratórios em situações de queimadas e dispersão de fumaça

Em meio a uma série de focos de queimadas no interior do Estado, os cuidados com a saúde precisam ser reforçados. A inalação de fumaça pode aumentar os riscos de infecções respiratórias agudas, especialmente nas crianças e nos idosos. Para ampliar a capacidade de atendimento, neste domingo (25), o Governo de São Paulo anunciou um plano emergencial na área da Saúde, especialmente na região de Ribeirão Preto, uma das áreas mais atingidas pelo fogo.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP), o pacote de ações apresentado aos 26 municípios da região prevê a ampliação dos serviços de telemedicina, com médicos que ficarão disponíveis 24h por dia para orientar as equipes de saúde e encaminhar os casos mais graves para hospitais de referência.

Confira abaixo as principais recomendações: