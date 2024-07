Enjoei inaugura segunda loja física em São Paulo

Amantes do Enjoei, já podem comemorar! Depois do sucesso da estreia da primeira loja física na Vila Madalena, o Enjoei abre a segunda unidade em São Paulo. Dessa vez no Campo Belo, o espaço de 250m² fica na rua República do Iraque e segue o mesmo modelo da primeira loja, com uma curadoria especial de roupas e acessórios de moda feminina para adeptas ao consumo consciente – e que também buscam tendências e boas marcas. Nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho, as primeiras consumidoras que visitarem a loja poderão adquirir peças únicas originais por um valor promocional de R$ 50,00 – são elas: um par de tênis Air Jordan da Nike, uma jaqueta corta-vento da Adidas, uma bolsa Schutz, uma jaqueta Nati Vizza e uma mochila Farm, respectivamente.

Assim como no Enjoei online, a partir do dia 22 de julho, na loja do Campo Belo também será possível vender peças próprias em bom estado de conservação. É só agendar um horário pelo site e levar pessoalmente na loja para avaliação. Depois de aprovadas, o pagamento das peças é feito na hora via PIX ou créditos que valem 20% a mais para serem usados na própria loja.

Bolsa Schutz, peça única, no valor promocional de inauguração a R$ 50, disponível somente no próximo sábado (20)./Divulgação

Já na primeira loja foi possível notar o crescente interesse de todos os tipos de pessoas por garimpar peças de segunda mão com bons preços. Seguindo a evolução do negócio, nos próximos meses o Enjoei vai abrir a sua terceira loja própria na capital paulista e anunciar sua expansão através do modelo de franquias.

Os arquitetos Andrea Vosgueritchian e Aldo Urbinati, do Estúdio Tupi, são os responsáveis pelo projeto da loja que traz destaque para a figura do balaústre, elemento arquitetônico que faz parte da história cultural do Brasil, resgatando a memória afetiva e o saudosismo de casas antigas. Aqui, ele foi ressignificado ao ser posicionado na fachada e dentro da loja, representando o ciclo de renovação proposto pelo modelo de negócio.

Serviço

Loja Enjoei Campo Belo

Endereço: rua República do Iraque, 1019 – Campo Belo, São Paulo

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 10h30 às 19h00; aos sábados, das 10h30 às 18h e aos domingos das 10h30 às 16h

*A loja ainda conta com um perfil de Instagram, pelo qual é possível acompanhar todas as novidades: enjoei_campobelo