Enem USP 2025: relação de aprovados na 1ª chamada sai nesta sexta-feira (17)

A lista de candidatos aprovados na primeira chamada do processo seletivo Enem USP será divulgada nesta sexta-feira, dia 17, às 12h, na página oficial do Enem USP. Este processo é uma das alternativas para ingresso na Universidade de São Paulo (USP), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção.

O diretor da Fuvest, Gustavo Monaco, ressaltou o grande interesse pelo exame, com mais de 106 mil inscritos neste ano. Ele observou que houve pouca mudança nas escolhas de carreiras entre os candidatos, indicando que a maioria está confiante nas decisões tomadas em relação aos cursos e nas notas obtidas.

Após a divulgação das notas do Enem, que ocorreu na última segunda-feira, dia 13, os candidatos tiveram a oportunidade de alterar suas opções de cursos nos dias 15 e 16 de janeiro. Durante esse período, também foi disponibilizada uma tabela com as notas mínimas exigidas para cada curso e modalidade, permitindo que os candidatos fizessem escolhas mais informadas.

Um total de 14 tabelas foi publicado, refletindo as mudanças nas notas mínimas ao longo do dia à medida que os candidatos ajustavam suas preferências. O prazo para realizar essas alterações terminou na quinta-feira às 12h. A última tabela com as notas mínimas pode ser acessada através do link disponível na página oficial.

Os cursos que apresentaram as maiores notas mínimas na modalidade Ampla Concorrência foram Estatística (845,25), Ciência da Computação em Ribeirão Preto (844,04), Ciência da Computação em São Paulo (842,82), Astronomia (842,39) e Medicina em São Paulo (840,35).

Do total de 1.500 vagas oferecidas pelo Enem USP, 684 estão destinadas à modalidade de Ampla Concorrência (AP), enquanto 512 vagas são reservadas para estudantes oriundos de Escola Pública (EP) e 304 para candidatos pertencentes ao grupo PPI (Pretos, Pardos e Indígenas).

Para assegurar a vaga, os candidatos aprovados devem seguir duas etapas obrigatórias: a pré-matrícula virtual e a efetivação da matrícula virtual. A pré-matrícula terá início no dia 20 de janeiro, às 8h, e se encerrará no dia 21 de janeiro às 12h. Os interessados devem acessar a página específica e selecionar a forma de ingresso “Enem USP”. A efetivação da matrícula ocorrerá entre os dias 24 e 26 de fevereiro.

Além disso, uma segunda chamada será realizada no dia 24 de janeiro, juntamente com convocações para candidatos em listas de espera. O processo seletivo Enem USP é coordenado pela Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), que também organiza o vestibular tradicional da universidade.