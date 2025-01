MEC divulga notas do Enem nesta segunda-feira (13)

Na próxima segunda-feira, (13), o Ministério da Educação (MEC) fará a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Este resultado é crucial para os candidatos que desejam ingressar nas principais instituições de ensino superior do Brasil.

As notas estarão disponíveis na página pessoal de cada participante, que poderá acessá-las utilizando seu login e senha. Embora o edital não informe um horário exato para a liberação dos resultados, a expectativa é que essa informação seja divulgada na parte da manhã.

Os participantes terão acesso tanto às notas das provas objetivas quanto à avaliação da redação do Enem. Com esses dados em mãos, os candidatos poderão pleitear vagas em universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de ter a oportunidade de obter bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou financiamento através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em instituições privadas.

As inscrições para o Sisu 2025 estão agendadas para iniciar na sexta-feira, dia 17, e se estenderão até o dia 21 de janeiro. Durante esse período, os candidatos poderão utilizar suas notas do Enem para escolher duas opções de curso.

A edição de 2024 do Enem ocorreu nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro domingo de provas, os participantes enfrentaram um total de 45 questões de linguagens — sendo 40 questões de português e 5 de língua estrangeira — além de mais 45 questões de ciências humanas. Os candidatos também realizaram a redação, cujo tema foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil“.

A correção da redação se dá com base em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos: domínio da norma padrão da língua portuguesa, compreensão do tema proposto e aplicação de conceitos pertinentes, articulação e organização das informações apresentadas, coesão textual e proposição de uma intervenção social.

Este ano, o exame registrou um total de 4,32 milhões de inscrições, marcando um aumento significativo de 9,95% em comparação à edição anterior.

Cronograma do Sisu: