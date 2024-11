Enem: transporte metropolitano será gratuito em SP neste domingo (10)

O Governo de São Paulo vai garantir gratuidade nos transportes sobre trilhos e ônibus intermunicipais para todos os estudantes que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (10).

A gratuidade valerá para todos os passageiros que utilizarem o sistema metropolitano de transporte público no período das 9h às 21h, em todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) recomenda a todos que programem a viagem para os locais de provas com antecedência para aproveitarem a gratuidade dos trens da CPTM e Metrô e ônibus intermunicipais da EMTU. Não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outra documentação. A oferta de viagens sem a necessidade de pagamento de bilhetes valerá também para as linhas de metrô e trem operadas pelas concessionárias ViaQuatro (Linha 4-Amarela) e ViaMobilidade (Linha 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda), sob gestão da Secretaria de Parceria em Investimentos.

Operação

A CPTM e o Metrô contarão com monitoramento da demanda de passageiros, com trens reservas de prontidão em pontos estratégicos, que, se necessário, serão adicionados para reforçar a oferta no sistema. Haverá também reforço no quadro de funcionários de atendimento nas estações para orientar os estudantes.

Já na EMTU, a programação das linhas intermunicipais seguirá o cronograma habitual de domingo. A operação será monitorada e, se necessário, haverá reforço na frota. Para mais detalhes e consulta das programações, acesse o site ou o aplicativo da empresa.

Bikes

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.