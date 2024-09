Enel SP promove troca de lâmpadas e geladeiras no Itaim Paulista

A partir de hoje até o dia 13 (sexta-feira), a Enel Distribuição São Paulo realizará o projeto #EnergiaLegalEnel no bairro do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo. A ação tem como objetivo promover o consumo eficiente de energia. Serão distribuídas novas geladeiras com o selo PROCEL e os clientes poderão trocar até oito lâmpadas antigas por modelos de LED, mais potentes e econômicos.

Para participar da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que consomem mais energia, por lâmpadas de LED, é necessário apresentar um documento com foto, a conta de energia e as unidades antigas a serem trocadas. Cada cliente poderá trocar até oito lâmpadas.

No caso das geladeiras ineficientes, que serão substituídas por modelos com selo PROCEL de eficiência energética, o cadastro será realizado hoje, quarta (11) e quinta-feira (12), das 9h30 às 12h, na Rua Padre Virgílio Campelo, 150, Itaim Paulista. Para se cadastrar, o cliente deve ser o titular da conta de energia, morar na área de concessão da Enel e possuir uma geladeira antiga ainda em funcionamento. Após o cadastro, será feita uma análise, e as pessoas selecionadas terão suas geladeiras trocadas no dia 13 (sexta-feira).

As novas geladeiras oferecidas pela Enel podem consumir até 70% menos energia do que os modelos antigos. Enquanto uma geladeira antiga consome em média 90 kWh por mês, os novos modelos consomem aproximadamente 23 kWh por mês.

O projeto #EnergiaLegalEnel está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Por meio do Programa de Eficiência Energética, a Enel busca promover o uso de energia eficiente e acessível, colaborar com a educação da comunidade sobre consumo consciente e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.

“Nossa missão é promover a sustentabilidade em parceria com a sociedade. A troca por lâmpadas mais eficientes e geladeiras econômicas faz parte desse compromisso. As geladeiras novas reduzem o consumo de energia e ajudam a diminuir a emissão de CO2, um dos principais gases que contribuem para o efeito estufa. Já as lâmpadas de LED trazem mais eficiência ao consumo de energia”, destaca Solange Mello, Responsável de Sustentabilidade da Enel Distribuição São Paulo.

Além da troca de lâmpadas e geladeiras, a Enel oferecerá outros serviços no local, como atualização cadastral, emissão de segunda via de conta, transferência de titularidade, consulta e negociação de débitos, cadastro na Tarifa Social e um plantão de dúvidas.