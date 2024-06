Enel SP promove ouvidoria itinerante em parceria com Procon-SP

A Enel Distribuição São Paulo promove a a Ouvidoria itinerante, uma iniciativa inovadora para atender demandas dos clientes que poderão solucionar qualquer questão junto a Enel SP, como por exemplo, dúvidas relacionadas as contas de energia, ligação nova, alteração de titularidade e outras demandas. A Ouvidoria tem feito atendimentos presencialmente nos postos de atendimento dos Procon’s participantes em diversos municípios da região de concessão.

Com uma média de 150 atendimentos por município, a próxima ação da Ouvidoria Itinerante será na cidade de Santana do Parnaíba nos dias 18 e 19 de junho, das 9h às 17h. Para receber atendimento, é necessário um documento oficial com foto (RG, CNH, entre outros) e CPF.

A Ouvidoria Itinerante tem como objetivo resolver uma ampla gama de solicitações dos clientes, desde as mais simples, como emissão de segunda via de fatura, até as mais complexas, como parcelamento de débitos e revisão de faturas. A equipe da Enel, com o apoio dos Procon’s locais, estará dedicada a buscar soluções de forma imediata para os clientes, e para casos mais complexos, como os casos que requeiram visita técnica, em até 5 dias úteis.

Esta é a primeira vez que a Enel realiza essa parceria com os Procon’s locais, sendo esta iniciativa criada em conjunto com o órgão após estudos e reuniões em busca de melhorias para atendimento das demandas dos clientes. A empresa está comprometida em replicar essa ação em outros estados atendidos, conforme as demandas locais.

A iniciativa já percorreu diversos municípios, incluindo Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Cotia, Carapicuíba, Embu das Artes e Mauá, atendendo mais de 1 mil clientes e suas solicitações.

Serviço: (próximas caravanas)

O que: Ouvidoria Itinerante Enel

Quando: 18 e 19 de junho

Onde: Santana de Parnaíba